Die Vertiefung des Rostocker Seekanals ist eines der größten Infrastrukturprojekte, die derzeit in MV anstehen. Sie soll es größeren und schwer beladeneren Schiffen ermöglichen, den Überseehafen anzulaufen. Die Warnemünder könnten die Leidtragenden der Baggerabeiten sein. Die Lautstärke ist dabei nicht das einzige Problem.

Rostock. In Warnemünde oder in Hohe Düne in der ersten Reihe zu wohnen, hat seine Vorteile: Man schaut direkt aufs Wasser, kann Schiffe beobachten – maritimes Flair vom Feinsten eben. Doch mit der Ausbaggerung des Seekanals, die im Oktober beginnen soll, könnten harte Zeiten auf die Anwohner zukommen.

Die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) Stralsund informierte am Dienstagabend im Hotel Neptun über die anstehenden Bauarbeiten: In den nächsten 2,5 Jahren soll die Zufahrt zum Überseehafen auf 15 Kilometern Länge um etwa zwei auf bis zu 16,9 Meter ausgebaggert werden.