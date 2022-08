Rostock. In Warnemünde oder in Hohe Düne in der ersten Reihe zu wohnen, hat seine Vorteile: Man schaut direkt aufs Wasser, kann Schiffe beobachten – maritimes Flair vom Feinsten eben. Doch mit der Ausbaggerung des Seekanals, die im Oktober beginnen soll, könnten harte Zeiten auf die Anwohner zukommen.

Die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) Stralsund informierte am Dienstagabend im Hotel Neptun über die anstehenden Bauarbeiten: In den nächsten 2,5 Jahren soll die Zufahrt zum Überseehafen auf 15 Kilometern Länge um etwa zwei auf bis zu 16,9 Meter ausgebaggert werden.

Zwei Mal die Cheops-Pyramide

Dazu müssen fast fünf Millionen Kubikmeter Sand, Schlick und Geröll bewegt werden – das entspricht etwa zwei Mal der berühmten Cheops-Pyramide in Ägypten. Die dafür eingeplanten Kosten belaufen sich auf rund 130 Millionen Euro. Am Ende soll der Seehafen dann von größeren beziehungsweise stärker beladenen Schiffen angelaufen werden können.

Bei der Informationsveranstaltung ging es unter anderem über die Belastungen durch Baulärm und durch Erschütterungen beim Baggern und Rammen. Der Grund des Seekanals besteht in dieser Tiefe zu einem beachtlichen Teil aus Geschiebemergel, also aus Steinen verschiedener Größe. Wenn diese vom Bagger freigelegt und auf Schuten verladen werden, kann das ganz schön laut werden.

Fast so laut wie ein Düsenjäger

Die WSV hatte für die Ausschreibung daher berechnet, dass die eingesetzten Maschinen nicht lauter als 112,8 Dezibel sein dürfen. Das entspricht fast einem Düsenjäger. wie viel von diesem Lärm allerdings tatsächlich in den anliegenden Wohnhäusern zu hören sein wird, ist unklar. Dazu soll es noch Tests geben.

Der Auftrag ging an ein belgisches Unternehmen, das einen speziellen Stelzenbagger einsetzt. Der Motor für den Greifarm ist nicht an Deck, wie oft bei Baggerschiffen, sondern steckt in einer der Stelzen. Dadurch soll er leiser sein als vergleichbare Maschinen, verspricht die WSV. Seine Schaufel fasst ein Volumen von 40 Kubikmetern. „Das entspricht etwa einem Kinderzimmer“, so eine Expertin der WSV.

Nachts und am Wochenende wird nicht gebaggert

Die Lärmschutzverordnung sieht vor, dass in einer Wohngegend nicht mehr als 55 Dezibel zu hören sein sollen. Der Knackpunkt: Das ist ein Mittelwert, der sich aus der Lärmbelastung den ganzen Tag über errechnet. Zu Spitzenzeiten darf es also deutlich lauter werden.

Daher wurden die Baggerzeiten begrenzt: Nachts und am Sonntag wird gar nicht gebaggert, sonnabends nur bis 13 Uhr. Die WSV verspricht, dass der Gesamtlärm pro Tag begrenzt wird – es gebe also ein bestimmtes tägliches Lärmkontingent: „Wenn dieses Kontingent erreicht wird, dann wird früher aufgehört.“

Anwohner hat Zweifel

Das bezweifelt jedoch Anwohner Dietmar Gerecke, der im Weg der Freundschaft direkt am Wasser wohnt: „Das Ding, das da auf uns zukommt, wird sehr laut werden. Ich glaube nicht, dass die sich an die Lärmvorschriften halten werden, wenn es nicht anders geht.“

Anwohner Dietmar Gerecke glaubt nicht, dass bei der Ausbaggerung alle Lärmschutzvorschriften eingehalten werden. © Quelle: Axel Büssem

Carsten Kluck wohnt ebenfalls im Weg der Freundschaft. Er ist zwar grundsätzlich mit der Ausbaggerung einverstanden, hat aber noch offene Fragen: „Das Projekt an sich ist ja ok. Ich finde es auch gut, dass die Bürger mit einbezogen werden. Aber ein bisschen schwach ist es schon, dass nicht genau gesagt werden kann, wie viel Lärm auf uns zukommt.“

Anwohner Carsten Kluck hat noch offene Fragen zur Vertiefung des Seekanals. © Quelle: Axel Büssem

Sorge vor großen Schiffen

Eine ganz andere Sorge hat Manfred Schmidt, der mit seiner Frau Dorrit im Kapitän-Borgwardt-Weg im Wohngebiet Tonnenhof in Hohe Düne wohnen. Sie wollten sich nach ihrem Einzug eine Erdwärme-Anlage einbauen lassen. Bei 36 Meter Tiefe musste die Bohrung jedoch abgebrochen werden.

Die Anwohner Manfred und Dorrit Schmidt haben Sorge wegen der großen Schiffe, die bald durch den Seekanal fahren können. © Quelle: Lilli Marlen Schwarz

„Wenn danach ein großes Schiff vorbei fuhr, schoss da Wasser raus, wie bei einem Geysir“, erklärt Schmidt. Izwischen sei das Loch zwar versiegelt, dennoch fürchtet er, dass die größeren Schiffe, die später durch den vertieften Kanal fahren können, auch größeren Druck auf ihre Umgebung ausüben. Auch dieses Risiko müsse bedacht werden, fordert er.

Hochgiftige Schadstoffe

Die Ausbaggerung wurde in zwei Lose aufgeteilt: Das belgische Unternehmen übernimmt den Löwenanteil. Für das Abbaggern von etwa 23 000 Kubikmetern schadstoffbelasteter Sedimente wurde ein anderes Unternehmen beauftragt.

An zwei Stellen – vor der früheren Warnow Werft und an der Wendeplatte am Ölhafen – wurde unter anderem das hochgiftige TBT gefunden, das früher in Schutzanstrichen für Schiffsrümpfe enthalten war. Zudem sind dort Zink, Quecksilber und krebserregende PAK-Verbindungen im Boden enthalten.

Entsorgung unter Wasser

Das Sediment ist so belastet, dass es nicht zusammen mit dem restlichen Baggergut in die Ostsee, acht Seemeilen nordöstlich von Warnemünde, gekippt werden darf. Doch das belastete Sediment wird auch nicht an Land entsorgt: Stattdessen soll eine Unterwasser-Schlickgrube in der Warnow auf Höhe der ehemaligen Neptun Werft damit gefüllt werden.

Dieses Verfahren sei auch schon bei der Erweiterung des Marinehafens Hohe Düne angewandt worden und habe sich bewährt, so die WSV. Es werde ständig überwacht, ob Schwebstoffe aus der Grube entweichen. Sollte das der Fall sein, soll sie mit weiterem Sediment abgedeckt werden. „Und dann kümmern sich unsere Kinder darum“, merkte Anwohner Carsten Kluck an.

Von Axel Büssem und Lilli Marlen Schwarz