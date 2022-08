Ausgerechnet am 30. Jahrestag des rassistischen Anschlages auf das Sonnenblumenhaus in Rostock Lichtenhagen hat ein Teenager während journalistischer Dreharbeiten den Hitlergruß gezeigt. Die Polizei ermittelt.

Das Sonnenblumenhaus von der Seite des Giebels aufgenommen. Drei Sonneblumen sind an der Fassade zu sehen.

Rostocker Teenager zeigt Hitlergruß im Live-TV – am Jahrestag von Lichtenhagen 92

Skandal am Gedenktag

Rostock. In Rostock ist es Donnerstagvormittag am Rande einer Liveberichterstattung eines Fernsehsenders zu unschönen Szenen gekommen. Während der Aufnahmen fuhr ein Junge mit einem Fahrrad hinter dem Reporter in die Aufzeichnung hinein und hob dabei den rechten Arm. Die Journalisten informierten daraufhin umgehend die Polizei.

Die Beamten stellten das Videomaterial sicher und informierten den Rostocker Staatsschutz. Nachdem die Videos durch die Polizei gesichtet wurden, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei der Geste um den „Hitlergruß“ gehandelt haben könnte. Der Staatsschutz leitete umgehend Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisatoren ein.

Rostocker Teenager konnte in der Nähe gestellt werden

Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung und intensiven Ermittlungen konnte der Tatverdächtige noch in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Bei dem Rostocker handelt es sich um einen 13-jährigen Jugendlichen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an.

