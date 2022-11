﻿Rostocker Zoo erhöht die Preise: „23,50 Euro Eintritt– das ist schon mal eine Ansage!“

Auch der Rostocker Zoo muss mit den gestiegenen Kosten umgehen. Das spüren ab Januar auch die Besucherinnen und Besucher. Das halten OZ-Leser von dieser Maßnahme.

Rostock. Tierisch teuer, so sehen es einige Leserinnen und Leser mit Blick auf die angezogenen Ticketpreise im Rostocker Zoo. Angesichts der allerorts explodierenden Preise muss auch der Zoo reagieren, so begründen es Direktorium und Aufsichtsrat. So steigt beispielsweise der Preis für Tagestickets für Erwachsene von bisher 17,50 Euro auf 20,50 Euro in der Nebensaison. Nunmehr 23,50 Euro soll der Eintritt in der Hauptsaison kosten. Das Echo auf die Erhöhungen ist gespalten.