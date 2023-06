OZ hat goldene Erdbeerkarte von Karls verlost: Rostockerin bekommt ein Leben lang kostenlos Erdbeeren

Kostenfrei bis 11:02 Uhr lesen

Mehr Mut beim Bauen

Katrin Lübs stammt aus Rostock und ist nach Stationen in Großbritannien und Spanien in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Die könnte mehr Innovation vertragen, an den Fassaden und im Inneren, sagt sie. Die umstrittenen Pläne für das Archäologische Landesmuseum (ALM) hält sie für sehr gelungen.