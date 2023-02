Der ehemalige Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wird Deutscher. Am Sonnabend erhält der gebürtige Däne und Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein in Kiel die Einbürgerungsurkunde.

Der frühere Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in seinem Büro im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Kiel.

Rostocks Ex-Oberbürgermeister Madsen will am Sonnabend Deutscher werden

Kiel/Rostock. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will am Wochenende die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Der gebürtige Däne ist einer von vier Männern, die am Sonnabend (11 Uhr) in einer Feierstunde von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die Einbürgerungsurkunde erhalten, teilte die Stadt mit. Ehe Madsen die Urkunde erhält, soll er das Gelöbnis ablegen, mit dem er sich zur Werteordnung der Bundesrepublik bekennt.

Ende Juni 2022 hatte Claus Ruhe Madsen nach nur drei Jahren im Amt seinen Rücktritt als Oberbürgermeister von Rostock erklärt, um in das Kabinett von Daniel Günther (CDU) nach Schleswig-Holstein zu wechseln. Als IHK-Präsident und Rostocker OB hatte er das Vorhaben noch kritisiert. Rostock behalte er dennoch als Hauptwohnsitz, will an den Wochenenden pendeln.

Im vergangenen Jahr wurden in Kiel 781 Menschen eingebürgert. Sie alle wurden zu der Feier eingeladen. Nach Angaben der Stadt haben zwar nicht alle von ihnen für Sonnabend zugesagt, der Ratssaal werde zu der öffentlichen Einbürgerungsfeier aber gut gefüllt sein.