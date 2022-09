Digitale Kunst in Dauerschleife: Rostocker Kunsthalle präsentiert 48-Stunden-Event

Vom 9. bis 11. September werden in der Kunsthalle digitale Kunstwerke des Berliner Künstlerduos Looping Lovers gezeigt. In einem abgedunkelten Raum können Besucher in eine virtuelle Welt aus Licht, Musik und Kunst eintauchen.