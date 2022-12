﻿Russische Investoren drehen Geldhahn für Rostocker Firma zu: Auf das falsche Pferd gesetzt

Das Land hat sich für die Ansiedlung der deutschen Großwälzlager in Rostock gefeiert. Nun ist das Russen-Investment pleite. Die Firma und ihre Mitarbeiter sind zum Spielball der Politik geworden. Dabei ist das Geschäftsmodell eigentlich zukunftsträchtig. Die Landesregierung in Schwerin muss helfen, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.

Rostock. Das Vorzeige-Projekt der Freundschaft zwischen MV und Russland ist insolvent. Erneut geraten Jobs in MV aufgrund der großen Weltpolitik in Gefahr. Die Pleite der Deutschen Großwälzlager GmbH in Rostock ist der traurige Schlussstrich unter einen Weg, den Erwin Sellering (SPD) einst als Ministerpräsident eingeschlagen hatte.