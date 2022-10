﻿Lindenbergs Jacke für Honecker und Bernstein-Gecko: Diese Schätze schlummern in den Museen in MV

Henning Schröder, Direktor des Deutschen Bernsteinmuseums in Ribnitz-Damgarten, zeigt einen in Bernstein eingeschlossenen Gecko. Diese sogenannte Inkluse ist ein Exponat des Museums.

Wahre Schätze sind in den Museen in Mecklenburg-Vorpommern zu finden. Wussten Sie beispielsweise, dass Udo Lindenbergs Jacke, die er Erich Honecker schenkte, in Rostock im Depot lagert? Die OZ hat weitere Geheimtipps gesammelt und stellt sieben Exponate vor, die einem vielleicht nicht auf dem ersten Blick auffallen.

