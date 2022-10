﻿Schiffsmakler in Rostock und Kiel: Chris Speck ist der Allrounder an der Kaikante

Befrachtung und Abfertigung organisieren, Schlepper und Lotsen bestellen, für den Bootsmann einen Termin beim Zahnarzt machen. All das gehört zum Job von Chris Speck (30) in den Häfen in Rostock und Kiel. Er arbeitet für Sarori & Berger, eine der größten Schiffsmaklereien in Deutschland, und gibt einen Einblick in seinen Alltag, der gar nicht so alltäglich ist.

Rostock. Jedes Handelsschiff, das einen Hafen anläuft, benötigt einen Makler. Der sitzt an Land und sorgt dafür, dass alles reibungslos über die Bühne geht. Chris Speck ist einer von ihnen und arbeitet für eine der größten Maklereien in Deutschland: Sartori & Berger.

Der 30-Jährige ist zudem Repräsentant der schwedischen Reederei Hansa Destinations für die Gotland-Fähre Rostock-Visby. Dafür pendelt er zwischen seinen Dienstsitzen und Wohnorten in Kiel-Holtenau am Nord-Ostsee-Kanal und Rostock. Die OZ sprach mit ihm.

Welche Aufgaben hat ein Makler für die Schifffahrt?

Der Makler ist Bindeglied zwischen Schiff zu Behörden und Organisationen an Land. Als Kontaktstelle an Land bestellen wir je nach Schiffstyp Liegeplätze, nehmen die nötigen Anmeldungen bei den Behörden vor, koordinieren und bestellen Services, Lieferungen und alles, was wir sonst noch als Anfrage von der Schiffsführung bekommen. Ich persönlich bin zudem Repräsentant der schwedischen Reederei Hansa Destinations für die Gotland-Fähre Rostock-Visby und arbeite dafür mal in Rostock und mal in Kiel.

Angenommen, ein Kapitän meldet sich bei Ihnen, um seine Einlaufzeit mitzuteilen. Wie läuft das weitere Prozedere ab?

Danach werden alle Behörden und Betriebe, die zu diesem Anlauf eine Verbindung haben, informiert. Der Kapitän muss dann oftmals weitere Informationen an die Behörden übermitteln und wir kümmern uns darum, dass beim Einlaufen alle Unterlagen vollständig sind.

Schiffsmakler in Rostock: Kein Tag ist wie der andere

Welche Aufgaben genau können auf den Makler zukommen?

Das können kleinere Dinge wie das Beschaffen von Medikamenten oder die Lieferung von Ersatzteilen, aber auch große Fälle wie die Unterstützung des Kapitäns im Falle einer Havarie sein. Zudem sind Hafenanläufe mit Projekten oder der Ausarbeitung von neuen Ladungsströmen verbunden, so dass hier entsprechende Vorarbeiten und Planungen nötig sind. Beispiel: die neue Fährlinie von Rostock nach Gotland und Nynäshamn. Schon im Voraus haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wo wir Potenzial, Hürden und Entwicklung sehen, damit das Projekt erfolgreich wird. Zudem haben wir die passenden Leute vereint und so ein Team geformt, das von Anfang an optimal funktioniert. Nun folgt die Weiterentwicklung – Optimierungen, aber auch die Erweiterung des Angebots, beispielsweise durch Kooperationen bei neuen intermodalen Schiff-Zug-Schnittstellen.

Was hat Sie dazu veranlasst, eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann zu absolvieren?

Nach der Schule und einem Jahr Orientierung wollte ich etwas am Wasser und etwas anderes als viele andere machen: Schifffahrtskaufmann ist es geworden. Nach der Ausbildung war ich einige Zeit hauptsächlich mit den zollrechtlichen Abwicklungen von Offshore-Projekten betraut. Danach war einige Jahre operativ für eine Fährlinie in Kiel verantwortlich. Und nun bin ich sehr zufrieden damit, wie wir gemeinsam unsere neue Partnerschaft mit der Reederei Hansa Destinations entwickeln.

Makler für Sartori & Berger Ein Schiffsmakler kümmert sich um die Befrachtung und Abfertigung (Klarierung) von ein- und auslaufenden Handelsschiffen, und zwar gegenüber den Behörden (z. B. Hafenamt, Hafengesundheitsamt, Zoll, Einwanderungsbehörden), um die Bestellung und Koordinierung von Schleppern, Lotsen und Festmachern, um Schiffsbedarf wie Proviant und Ersatzteile, die Schiffspost sowie bei Bedarf um die ärztliche Versorgung von Besatzungsmitgliedern. Anfangs-Gehalt: zwischen 2070 und 2560 Euro pro Monat. Agenten gibt es in jedem Hafen der Welt, der von der gewerblichen Schifffahrt bedient wird. Sartori & Berger ist eine Spedition und Agentur, die als Reederei und Schiffsmaklerei 1858 in Kiel von Geheimrat August Sartori und dem Kaufmann Johann Albert Berger gegründet wurde. Über 100 Schiffe zählte die Reederei in drei Generationen. Neben dem Handel mit baltischen und anderen Ostseehäfen begann Sartori & Berger auch mit dem Ostasienhandel. 1895 gründete Sartori & Berger mit der Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals dort Agenturbüros für die Abfertigung von Transitschiffen. Vor dem Einbruch der Frachtenmärkte infolge der ersten weltweiten Ölkrise wurde das traditionelle Reedereigeschäft eingestellt und die Flotte verkauft. Das Unternehmen verlagerte sich wieder auf Dienstleistungen für Schifffahrt und Transporte mit Filialen in deutschen Seehäfen und am Nord-Ostsee-Kanal u. a. als Hafen- und Kanalmakler sowie Fracht- und Hafenagent für Fährlinien und Kreuzschifffahrt.

Welche Voraussetzungen muss man mitbringen?

Die Fachhochschulreife würde ich jedem empfehlen, damit die Schule auch Spaß macht.

Muss man sich für Seefahrt interessieren?

Kein Muss, aber es wäre sinnvoll. Wer sich für den Beruf interessiert, sollte eine offene und flexible Grundhaltung haben. Kein Tag ist wie der andere.

Was lernt man in der Lehrzeit?

Die Ausbildung verläuft im dualen System und endet im Regelfall nach drei Jahren. Der Unterricht ist in Blöcke aufgeteilt mit entsprechenden Abschlussprüfungen. Der Stoff vermittelt die beruflichen Grundlagen. Zudem lernt man nicht nur die korrekte Benennung von Schiffsteilen, sondern auch Seerecht und Reisekalkulation.

Mischung aus Büro und Praxis macht Job attraktiv

Welche beruflichen Möglichkeiten hat ein Schifffahrtskaufmann in der freien Wirtschaft?

Auch bei uns im Unternehmen ist es so, dass wir Auszubildende gerne übernehmen. Aber manche möchten vielleicht den Hafen wechseln oder auch studieren. Auch das Ausland ist immer eine Option, da die Ausbildung international anerkannt wird.

Was sind denn aus Ihrer Sicht die Vor- und Nachteile Ihres Jobs?

Als klaren Vorteil sehe ich die Individualität: Jeder Tag ist anders und bringt neue Herausforderungen. Auch ist die Bandbreite der Tätigkeiten so groß, so dass auch im eigenen Unternehmen oft ganz neue interessante Aufgaben geboten werden können. Nachts im Februar bei Windstärke acht und Ostwind an der Pier zu stehen, ist natürlich der nicht ganz so angenehme Teil der Arbeit. Aber die Mischung aus Büro und Praxis macht’s.

Von Peer Schmidt-Walther