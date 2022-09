﻿Schlägerei bei Onkelz-Konzert in Rostock: Warum hat der Sicherheitsdienst nicht eingegriffen?

Die Band Böhse Onkelz aus Frankfurt am Main ist am Montagabend vor rund 10000 Besuchern in der ausverkauften Rostocker Hansemesse aufgetreten.

Rostock. Haben die Sicherheitsleute beim Böhse-Onkelz-Konzert am Montag in Rostock versagt? Nachdem gleich zum Beginn des Auftritts der Frankfurter Band in der Hansemesse bei einer Schlägerei mehrere Zuschauer verletzt wurden, werden jetzt Vorwürfe gegen die Sicherheitsteams laut: Die von den Opfern informierten Ordner hätten nicht eingegriffen, nichts gegen die Schläger getan, beklagt zum Beispiel Franziska Krökel aus Grimmen.

Sie und ihr Partner Paul Riotté waren Gäste beim Konzert, er wurde bei der Prügelei schwer verletzt, liegt im Krankenhaus. Und: In den sozialen Medien heißt es, Schläger und Ordner hätten einander nach der Prügelei abgeklatscht.

Auch habe die Band nicht reagiert, das Konzert sei nicht unterbrochen worden. „Uns wurde nach dem Vorfall geraten, das Veranstaltungsgelände zu verlassen. Und uns bei weiteren Schwierigkeiten an die Polizei zu wenden.“ Das hätten sie dann auch getan, so Krökel. „Und die Party ging danach einfach weiter!“

Onkelz-Team bedauert den Zwischenfall

Das Böhse-Onkelz-Team bedauert den Zwischenfall: Tätlichkeiten werden „von uns nicht geduldet.“ Die auf der Onkelz-Tour mitreisende Band-Security sei „auch sofort in die Menge gegangen, konnte die Täter aber nicht mehr ausfindig machen“, erklärt Marco Matthes. „Wir wünschen dem Geschädigten gute Genesung.“

Das Konzert zu unterbrechen sei keine Option gewesen, so der Onkelz-Sprecher. Zumal der Zwischenfall von der Bühne aus nicht zu sehen gewesen sei. Auf die Sicherheit in der Halle habe man zudem nur „bedingt Einfluss“. Denn: Für Einlass und Sicherheit in der Halle sei die Security des örtlichen Veranstalters zuständig.

Sicherheitsdienste weisen Verantwortung von sich

Die wiederum weist die Anschuldigungen weit von sich: Der Gesamteinsatzleiter habe angewiesen, nichts zu unternehmen, erklärt Jan Köhler, Geschäftsführer des örtlichen Sicherheitsdienstes ABS in Rostock. Und verweist auf die Tour-Security, ein Sicherheitsunternehmen aus Sachsen. Das wollte sich am Mittwochabend nicht zu den Vorwürfen äußern.

Die Zahl der Verletzten ist noch unklar, die Polizei ermittelt nach einer Anzeige wegen des Verdachts auf Körperverletzung. In den sozialen Medien ist von bis zu neun Betroffenen die Rede, von denen mehrere ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Das Konzert in der Hansemesse Rostock war mit rund 10 000 Besuchern ausverkauft. Der Zwischenfall in Rostock sei eine traurige Ausnahme, betont Marco Matthes vom Onkelz-Team. Bislang seien alle zehn Shows mit insgesamt rund 100 000 Gästen friedlich verlaufen.