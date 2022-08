In Kritzkow bei Laage ist am Sonnabend ein Mann mit seinem Auto in eine Hauswand gefahren. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille

Schwer verletzt: Betrunkener kracht in Kritzkow mit Auto in Hauswand

Kritzkow. Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonnabendvormittag in Kritzkow bei Laage (Landkreis Rostock) in die Wand eines Hauses An der Chaussee gekracht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 39-Jährige von der Einmündung Dörpstraat kommend, beinahe geradeaus über die Bundesstraße 103 in die Eingangsfront des Gebäudes gefahren. Dabei wurde auch ein vor dem Haus stehender Pkw beschädigt.

Unfallverursacher mit 2,6 Promille unterwegs

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein vor dem Abtransport durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt gegen den Mann wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Diese war dem 39-Jährigem bereits entzogen worden.

Der Gesamtschaden an Haus und den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 17 000 Euro geschätzt. Das Haus ist an der Eingangsfront zwar stark beschädigt, aber weiterhin bewohnbar. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch Abschleppdienst und Feuerwehr beseitigt.

Von OZ