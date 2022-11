﻿Seebrücken in MV: Können sie den Verkehrskollaps durch Touristen abwenden?

Auf Rügen kommt die Idee auf, neue Seebrücken vor Prora, Kap Arkona, dem Königsstuhl und Baabe zu bauen – um Urlauber von See aus auf die Insel zu bringen. Die OZ hat sich im Land umgehört, ob das eine Lösung für ganz MV sein könnte und was die Seebrücken zur Zeit leisten.

Binz. 20 Seebrücken gibt es an der Ostseeküste in MV von Boltenhagen bis Usedom. Die längste, in Heringsdorf, ist 508 Meter lang. Die älteste steht in Ahlbeck und die neueste in Koserow – alle drei auf Usedom. Bisher wurden die Stege in die Ostsee eher für touristische Zwecke genutzt: zum Spazierengehen, romantisch aufs Wasser gucken, Händchenhalten.