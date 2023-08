﻿Sepsis wird häufig zu spät erkannt: Darum ist Aufklärung so wichtig

Rostock. Das Wissen über eine Sepsis ist mangelhaft. Noch immer wird die Infektion, die sich über die Blutbahn im gesamten Körper ausbreitet und zu einem multiplen Organversagen führt, häufig nicht rechtzeitig erkannt. Mit fatalen Folgen: Viele Patienten leiden nach der Akut-Erkrankung an teils schweren Langzeitschäden bis hin zu Amputation. In Deutschland stirbt alle sechs Minuten ein Mensch an Sepsis.

Hausärzte und Patienten müssen sensibilisiert werden

Fachleute betonen, dass schwere Verläufe dieser tückischen Krankheit vermieden werden können, wenn sie früher erkannt werden. Denn im Frühstadium diagnostiziert, lässt sich die Sepsis mit Medikamenten gut behandeln. Die Kampagne „Deutschland erkennt Sepsis“ richtet nun endlich den Blick auf das Krankheitsbild. Denn es kann jeden treffen: Kinder, sportliche und kräftige Erwachsene, Alte, Prominente. Die bekannte Drehbuchautorin Anika Decker hat über ihre Erfahrungen mit der Sepsis ein lesenswertes Buch geschrieben.

Nicht nur Hausärzte müssen sensibilisiert sein, sondern auch Patienten selbst. Grippaler Infekt, Blasenentzündung oder Schnittwunde – die Ursachen einer Sepsis können vielfältig sein. Ein bislang nie gekanntes Krankheitsgefühl, dazu Wahrnehmungsstörungen, sind ernsthafte Signale für eine Blutvergiftung. Da zählt jede Minute. Die Sepsis-Stiftung hat eine Checkliste erarbeitet. Ein Blick auf die Liste lohnt.

OZ