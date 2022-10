﻿Am Spaß wird nicht gespart: Nachfrage in Sex-Shops erreicht in Krisenzeiten einen Höhepunkt

Erotik-Einzelhandel in MV

Erotik-Einzelhandel in MV

André Czarnecki betreibt vier Erotik-Shops in Mecklenburg-Vorpommern. Gern gekauft wird ein Adventskalender mit Sex-Spielzeug.

Erotik im Einzelhandel – das ist in MV ein Lust- und Erfolgsbringer in harten Zeiten. Denn: Während andere Branchen um ihre Existenz fürchten, steigt die Nachfrage in Sex-Shops. Welches Spielzeug gerade bei der Kundschaft hoch im Kurs steht und wie der Alltag im Erotik-Einzelhandel ist, berichtet ein Betreiber.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket