﻿Besondere Partys: So lockt MV Touristen zur Silvesterparty an die Ostsee

Das neue Jahr am Meer feiern? Wer das will, für den finden sich noch zahlreiche Angebote. Silvestercamping, Strandkorbsause, Drei-Tage-Paket samt Katerfrühstück: Hier ein paar ungewöhnliche Möglichkeiten.

Rostock. Endlich wieder feiern. Zum Jahreswechsel steht mit hoher Wahrscheinlichkeit das erste Silvester an, das ohne Corona-Beschränkungen über die Bühne gehen darf. Eigentlich ein Grund zur Freude, wären da nicht die steigenden Kosten, die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine. Wie steht es um die Buchungslage in Mecklenburg-Vorpommern und welche Angebote locken, um Unentschlossenen einen Aufenthalt am Meer dann vielleicht doch noch schmackhaft zu machen? Die OZ hat nachgefragt.