﻿Böller und Raketen: So erleben die Tiere im Rostocker Zoo Silvester

Rekordtemperaturen in MV: Wärmstes Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Das Wetter wird zum diesjährigen Jahreswechsel so mild wie noch nie – am wärmsten war es laut dem Wetterstudio auf Hiddensee am 31. Dezember in Warnemünde. Die Aussichten für Silvester und den Neujahrstag für alle Regionen in MV.