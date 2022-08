In zwei Wochen beginnt die 31. Mela in Mühlengeez. Die Landwirtschaftsausstellung ist für die Bauern in MV einer der Höhepunkte des Jahres. Gezeigt werden viele Tiere sowie Landtechnik. Und auf dem Bauerntag während der Mela wird es sicher viel zu besprechen geben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket