﻿Soll Rostocks Kohlekraftwerk nach 2025 weiterlaufen? „Nein die einzig richtige Antwort“

Eigentlich sollte 2025 das Steinkohlekraftwerk in Rostock abgeschaltet werden, im OB-Wahlkampf wird nun jedoch darüber diskutiert, wie sinnvoll ein Weiterbetrieb des hiesigen Werkes ist. Was die OZ-Leser darüber denken.

Kohlekraftwerk in der Nähe des Rostocker Seehafens. Grüne und Linke in MV fordern eine Abschaltung des Steinkohlekraftwerks in Rostock bis 2025.

Rostock. Normalerweise sollte das Steinkohlekraftwerk in Rostock im Jahr 2025 abgeschaltet werden. Doch OB-Kandidat Michael Ebert hat nun eine Weiterführung zur Diskussion gestellt. Sollte er die Wahl gewinnen, würde er das Aus des Meilers revidieren. Ein Vorschlag, der auch unter den OZ-Leserinnen und -Lesern für eine hitzige Debatte führt.

Mathias Conrad fragt: "Hätte es überhaupt ans Netz gehen sollen, geschweige gebaut werden sollen? Rund um Rostock oder auch in ganz MV gab es keine Kohlevorkommen. Wozu das alles damals? Nur um fragwürdige Fördermittel von der EU abzugreifen. Mit Weitblick wäre jegliche andere Art von Kraftwerk sinnvoller gewesen." Verlängerung? Für OZ-Leser Andy Lustig ist "Nein die einzig richtige Antwort", betont er.

Bernd Sturzrehm setzt hinzu: "Ich habe einmal in Physik gelernt, dass eine Grundlast in der Energieversorgung sichergestellt werden muss. Leider weht der Wind nicht immer und die Sonne scheint auch nicht nachts. Mit dieser Energiepolitik haben wir uns längst zum Gespött in der EU gemacht. Was sagte doch der damalige Umweltminister Trittin: 'Die Energieumstellung kostet den Bürgern nicht mehr als eine Eiskugel.' Leider ist die Eiskugel sehr groß geworden."

Begrenzung der Nutzung muss rückgängig gemacht werden

"Was hat der Bürgermeister von Rostock damit zu tun? Pure Augenwischerei von Ebert. Genauso wie das Wort 'Erfahrung' auf seinen Wahlplakaten. Welche Erfahrung hat er denn als Bürgermeister einer Großstadt?", fragt sich hingegen Teddy Neumann.

Kai Will Sommer reagiert: "Ich sehe das nicht so! Herr Ebert hat große Erfahrung in Verwaltungsstrukturen und hat gute Kontakte nach Schwerin und Berlin. Das sollte helfen, gewissen Vorteile für Rostock zu nutzen. Die Nutzungsdauer hat in der Bürgerschaft Rot-Rot-Grün begrenzt. Und das muss rückgängig gemacht werden. Weil wir (oder zumindest ich) in Rostock auch dauerhaft Strom haben möchte."

„Es wird hart und teuer, ist aber machbar“

Die Frage, ob das Kohlekraftwerk abgeschaltet werden soll, könne nur mit Nein beantwortet werden, befindet denn auch Stefan Möller: "Also wer hier mit Ja abstimmt, sollte doch bitte ganz auf Strom und ein warmes Zuhause verzichten, um für sich selbst 100 Prozent ökologisch zu sein." Michael Wendt schaut zurück: "Eineinhalb Jahrzehnte verschlafen zu haben, heißt nun, den Laden innerhalb kürzester Zeit umzukrempeln. Gelingt es, werden schlagartig alle mahnenden Stimmen und schreckhaften Zuckungen der Lobbyisten ad absurdum geführt. Es geht in eine Richtung, vorwärts und nicht zurück."

Die Gedanken äußert ebenso Thomas Gerd Knauer: "Hätte man nicht 16 Jahre geschlafen beim Umbau der Energieversorgung und auf das billige Gas vertraut, wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Jetzt muss halt in Wochen passieren, was in 16 Jahren möglich gewesen wäre. Es wird hart und teuer, ist aber machbar." Robert Herzog sieht es gar so: "Die Energiewende ist gescheitert, mit Wind und Sonne kann man kein Industrieland versorgen."

Das sieht auch Marco Scheuer so: "Wir haben eine Energiekrise, jetzt muss man sich über Kohle- und Atomstrom Gedanken machen."