Bildung

Annika Fischer, Schulsozialarbeiterin am Gymnasium in Sanitz bei Rostock, auf dem Schulhof auf einer übergroßen Bank, die von Schülern gezimmert wurde

Was tun Schulsozialarbeiter? Mit welchen Problemen von Schülern und Eltern werden sie konfrontiert? Annika Fischer arbeitet am Gymnasium in Sanitz – eine von mehreren Hundert professionellen Helfern in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt erhöht das Land die Mittel.

