Für ihr soziales Engagement in Rostock: Babette Limp-Schelling erhält das Bundesverdienstkreuz

Babette Limp-Schelling wird am 5. Dezember für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Stäbelow/Berlin. Babette Limp-Schelling aus Stäbelow (bei Rostock) wird am Montag (5. Dezember) von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Geschäftsführerin des Rostocker Vereins „Wohltat“ präge das soziale Miteinander in Rostock seit 30 Jahren nachhaltig, wie das Bundespräsidialamt auf seiner Internetseite mitteilt.

Limp-Schelling gründete mit ihrem Team die erste Rostocker Straßenzeitung „Strohhalm“ und eine Suppenküche mit fünf Ausgabestellen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Babette Limp-Schelling am 5. Dezember mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen. © Quelle: Julia Nikhinson

Unter dem Motto „Mitmenschlichkeit leben: Wege aus der Armut schaffen“ will der Bundespräsident zum Tag des Ehrenamtes am Montag insgesamt acht Frauen und sieben Männer für ihren herausragenden Einsatz auszeichnen.

Von EPD