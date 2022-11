﻿Steigende Preise in der Landwirtschaft: Düstere Aussichten für MV

Höhere Kosten belasten zunehmend eine der wichtigsten Branchen in MV. Allein für Zucker rechnen Experten mit Preissteigerungen von über 60 Prozent. Die Ernährungswirtschaft blickt besorgt in die Zukunft und fordert die Politik zum Handeln auf.

Das Branchennetzwerk der Ernährungswirtschaft in MV (AMV) blickt aufgrund der Inflation besorgniserregt in die Zukunft. (Symbolbild)

Rostock. An diesem Dienstagr trifft sich die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV (AMV) im Schloss Fleesensee (Mecklenburgische Seenplatte), um über die aktuellen Entwicklungen der Branche zu sprechen. Schon im Vorfeld spricht der AMV-Vorsitzende Tobias Blömer, mit Blick auf die Inflation, von düsteren Aussichten für das Agrarland MV.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Inflation und die damit verbundenen Preissteigerungen machen sich überall bemerkbar. Dementsprechend sind sie auch in der Landwirtschaft deutlich spürbar. In einer Pressemitteilung zeigt die AMV die Auswirkungen auf die Energie-, Rohstoff- und Logistikpreise. Im Zuge dessen warnt die AMV vor einer besorgniserregenden Entwicklung.

Landwirtschaft in MV: Inflation treibt Preise in die Höhe

Die Ernährungswirtschaft steht aufgrund der Inflation ungewissen Zeiten entgegen: „Das ist für ein Agrarland wie Mecklenburg-Vorpommern eine düstere Aussicht in die Zukunft“ sagte AMV-Vorsitzender Blömer. Besonders die steigenden Energie- und Gaspreise machen der Branche zu schaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der AMV sind die Preise für Energie durchschnittlich um 61,6 Prozent und bei Gas um 81,1 Prozent gestiegen. Am härtesten ist demnach die Fleisch- und Wurstwarenbranche betroffen. Hier verzeichnete das Branchennetzwerk vereinzelte Anstiege von bis zu 460 Prozent.

Lesen Sie auch

Zucker, Mehl und Fleisch – AMV besorgt wegen Rohstoffpreisen

Auch bei Rohstoffpreisen meldet die AMV besorgniserregende Entwicklungen. Besonders bei Zucker, Mehl und Fleisch treibt die Inflation die Preise in die Höhe. Bei Zucker ist demnach ein durchschnittlicher Anstieg von 66,4 Prozent zu verzeichnen. Bei Fisch sind es 40 Prozent und bei Schweinefleisch 44,2 Prozent. Bei Speiseöl verzeichnete ein Produzent einen Preisanstieg von 680 Prozent.

Neben den Rohstoffpreisen steigen auch die Kosten für sogenannte Hilfsstoffe, die in der Produktion und der Logistik wichtig sind. Preise für Kartonagen und Glas steigen um bis zu 200 Prozent an. Auch die Kosten für die Logistik gehen in die Höhe. Nach Angaben der AMV vereinzelt um bis zu 100 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inflation in MV: AMV sieht Bund und Land in der Verantwortung

Die Ernährungswirtschaft ist eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in MV. Sie ist für mehr als 30 Prozent des Umsatzes im Land verantwortlich. Dementsprechend sieht der AMV-Vorsitzende Tobias Blömer die Politik auf Landes- und Bundesebene in der Verantwortung, den aktuellen Entwicklungen entgegenzuwirken. Ansonsten geraten die Betriebe seiner Meinung nach immer weiter ins Abseits.

Von Alexander Kalski