﻿7,50 Euro für ein Bier? Wie Brauereien in MV auf die Kostenexplosion reagieren

Marlow: Neues Wohngebiet ist Thema in der Stadtvertretung

Vom 6. bis 10. Februar finden mehrere Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Unter anderem tagt die Stadtvertretung in Marlow. Auch in Klockenhagen treffen sich Kommunalpolitiker. In Kenz-Küstrow geht es um den Hafen Dabitz. Die Sitzungswoche in der Übersicht.