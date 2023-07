﻿Stralsunder Senior gibt nach 70 Jahren seinen Führerschein ab: „Das tut weh“

Testergebnis geht nicht an Behörden

Der Fahr-Fitness-Check des ADAC richtet sich an ältere, noch regelmäßig Auto fahrende Personen. Er stellt eine Fahrprobe im eigenen Pkw mit einem qualifizierten ADAC-Moderator (meist Fahrlehrer) dar. Der umfangreiche Test beinhaltet eine Vorbesprechung und eine 45- Minuten-Tour im eigenen Auto mit dem Fahrlehrer als Beifahrer. Es folgen eine intensive Auswertung, individuelle Beratung und eine entsprechende Empfehlung zur weiteren Teilnahme am Straßenverkehr. Eine Meldung des Ergebnisses an Behörden ist ausdrücklich ausgeschlossen. Weitere Infos per Tel: 0 40 / 23 91 91 70 oder technikundverkehr@hsa.adac.de Informationen möglich auch über Fahrlehrerverband MV, Hundsburgallee 12, 18069 Rostock bzw. www.fahrlehrerverbandmv.de