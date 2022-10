Karsten Steinwedel, Wehrführer in Sellin an einer Feldküche aus dem Jahr 1988. Mit Gulaschkanonen aus DDR-Altbeständen, Notstromaggregaten und Satellitentelefonen hat sich das Amt Mönchgut-Granitz für einen möglichen Blackout gerüstet.

Ein Stromausfall kommt mitunter ohne Vorlaufzeit. Wie steht es bei einem Blackout um die Krankenhäuser, die Versorgung von Pflegebedürftigen in MV? Was planen die Kommunen für den Winter? Und was sollte jeder zu Hause haben? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Martina Rathke WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket