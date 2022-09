﻿Strompreise in MV explodieren: Wieso das Entlastungspaket Murks ist

Konkrete Zahlen soll es erst im Oktober geben, aber so viel ist schon sicher: Die Strom-Preise in MV werden explodieren. „Das kann sich kaum noch jemand leisten“, sagt der Rostocker Stadtwerke-Chef. Doch aus Berlin kommt statt echter Hilfen nur Murks, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.

Standort der Stadtwerke in Rostock-Marienehe direkt an der Warnow.

Rostock. So deutlich hat in MV noch niemand ausgesprochen, was die Menschen erwartet: In Extremfällen kommen auf Menschen und Betriebe im Land Strom- und Gas-Preis-Steigerungen von bis zu 1000 Prozent zu, sagt Rostocks Stadtwerke-Chef Oliver Brünnich. Im Klartext: Wer heute 200 Euro im Monat als Abschlag für seine Energie zahlt, muss dann 2000 Euro blechen. Das aber werden sich selbst jene nicht mehr leisten können, die gut und besser verdienen.

Entlastungspaket ist Murks

Umso trauriger ist das, was die Ampel-Koalition bei ihrer Klausur ausgearbeitet hat: 18 Euro mehr Kindergeld pro Monat hier, ein paar Euro mehr für Geringverdiener da und ein unklarer Preis-Deckel für einen noch unklareren „Grundbedarf“ an Energie. Klartext: Für das, was die Regierung uns als „Entlastungspaket“ verkaufen will, wurde der Begriff Murks erfunden.

Längst geht es nicht mehr nur darum, sozial-schwache Familien zu entlasten. Es geht darum, dass die Mitte der Gesellschaft sich den Strom nicht mehr wird leisten können. Dass gerade SPD und Grüne immer noch davon reden, wer sich wie viel leisten könne, zeigt nur, wie weit die beiden Parteien von der Wirklichkeit entfernt sind. Sie wollen die Menschen im Stich lassen, die mit ihrer Arbeit, ihren Steuern und auch ihrer Kaufkraft dieses Land tragen.

Genosse der Bosse

Hinter vorgehaltener Hand sagen einem die Experten der Energie-Wirtschaft, was nötig wäre: Aussetzen des Börsenhandels mit Energie, Entkopplung des Strom- vom Gas-Preis und eine Vorgabe, was Energie höchstens kosten darf. Doch mit den Bossen wollen es sich die Genossen offenbar nicht verscherzen.