In Warnemünde lockt am Wochenende wieder das Warnemünder Brückenfest Besucher auf die Promenade und vor den Leuchtturm. Viele Acts aus Musik, Kultur und Co. werden neben der Bummelmeile für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bei den Besuchern sorgen. Wem das noch nicht reicht, der kann sich parallel dazu vom 9. bis zum 11. September das Beachpolo-Spektakel am Ostseestrand anschauen und die Reiter beim Spiel mit Schläger und Ball anfeuern.