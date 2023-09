Speed, Kokain, Ecstasy: Konsum von illegalen Drogen in MV laut Studie höher als gedacht

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern werden offenbar mehr synthetische Drogen konsumiert, als bisher angenommen. Darauf lässt eine Studie schließen, die der NDR in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität (TU) Dresden veröffentlichte. In Abwasserproben, die die Wissenschaftler vom 8. bis 29. Juni 2023 aus Klärwerken in den vier größten Städten in MV genommen haben, sind allen voran Rückstände von Kokain, Ecstasy und Amphetaminen nachgewiesen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hohe Werte in Neubrandenburg und Rostock

Laut Studie ist Amphetamin, das auf dem Schwarzmarkt auch als Speed bekannt ist, die Droge Nummer eins in MV. In allen vier untersuchten Städten – Rostock, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg – lagen die Werte über dem bundesdeutschen Schnitt und überschritten dabei teilweise sogar das Niveau von Amsterdam, einem Drogenschwerpunkt Europas.

Besonders hohe Mengen wurden in den Abwässern in Neubrandenburg festgestellt. Hier sei der Amphetamin-Wert auf einem Niveau mit Proben aus Problemregionen in den Niederlanden oder Belgien. Die Vier-Tore-Stadt sei demnach eine der europaweit am stärksten betroffenen Städte, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kokain-Konsum: Rostock in deutscher Spitzengruppe

Die Hansestadt Rostock ist dagegen einsamer MV-Spitzenreiter beim Kokaingebrauch. Hier konnten Vergleichswerte aus den Jahren 2017 und 2020 herangezogen werden. Ergebnis: Der Konsum stieg um 120 Prozent an. Rostock befinde sich laut Björn Helm, Leiter Arbeitsgruppe Siedlungshydrologie an der TU Dresden, beim Kokainkonsum in der deutschen Spitzengruppe. Nur in Hamburg, Berlin und Dortmund werde die Droge noch häufiger genommen.

Auch Drogen der Kategorie MDMA (Methylendioxymethylamphetamin), zu der unter anderem Ecstasy gehört, sind in den Abwässern festgestellt worden. In Schwerin, Rostock und Neubrandenburg seien die Rückstände im deutschen Vergleich auffällig hoch gewesen.

In der Hansestadt Greifswald seien die getesteten Drogen insgesamt auf geringerem Niveau als in den anderen Städten in MV nachgewiesen worden.

MV: Geringe Rückstände bei Crystal Meth und Heroin

Weniger verbreitet scheint in MV der Studie nach der Konsum von Crystal Meth und Heroin zu sein. Hier wurden nur geringe Mengen festgestellt – teils blieben die Rückstände unter der Nachweisgrenze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Neben illegalen chemischen Drogen wurden die Proben auch auf Nikotin und Alkohol untersucht. Der Zigarettenkonsum scheint demnach in Neubrandenburg besonders hoch, in Rostock greifen die Menschen dagegen wohl häufiger zur Flasche.

OZ