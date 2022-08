Rostock. Wohnen ist für Studierende in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise günstig – obwohl die Mieten, wie in fast allen Gegenden Deutschlands, im vergangenen Jahr angestiegen sind. Das stellte eine Untersuchung von „immowelt“ fest. Das Onlineportal untersuchte die Preise für Studentenwohnungen in 67 Hochschulstädten. In den vergangenen zwölf Monaten sind die Angebotsmieten ingesamt stark gestiegen – bis zu 16 Prozent.

Doch es gibt regional große Unterschiede. Während in München für eine Studentenwohnung im Mittel 840 Euro fällig werden, sind die Mieten in den beiden Universitätsstädten in MV – Rostock und Greifswald – sehr viel geringer. Studierende an der Uni Greifswald zahlen circa 290 Euro für ihre Schlafstätte. Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich die Miete für die Wohnungen nicht. Das ist bemerkenswert. Greifswald ist damit eine der acht Uni-Standorte, in denen die Preise für studentischen Wohnraum gleichgeblieben sind.

Noch günstiger wohnt es sich für angehende Akademiker in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Hier sind die Mieten zwar um zehn Prozentpunkte gestiegen, aber mit 230 Euro noch immer vergleichsweise günstig. Christine Wieblitz, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) in Rostock, erklärte, dass das Land das Studierendenwerk zwar unterstütze. Aber nicht zu vollen Teilen. „Daher müssen wir die Mehrkosten an die Studierenden weitergeben“, sagte Wieblitz in Bezug auf die Wohnungen in Studierendenwohnheimen.

Rostock unter den Top 3 der günstigsten Städte

Rostock ist damit unter den Top 3 der günstigsten Städte für Studierende in Deutschland. Chemnitz ist mit 190 Euro am günstigsten. Den zweiten Platz im Ranking belegt Cottbus mit ungefähr 220 Euro für eine Wohnung. Auch in weiteren beliebten Universitätsstädten des Ostens, wie in Leipzig, ist Wohnen mit 290 Euro Miete eher günstig. Und das trotz der Tatsache, dass die Preise um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Auch in Dreseden ist es mit 250 Euro vergleichsweise günstig. Hier fielen die Preise sogar um sieben Prozentpunkte.

Studentisches Wohnen ist in den neuen Budesländern und im Ruhrgebiet allgemein am günstigsten. Im Pott sind die Mieten aber etwas höher als im Osten der Republik. Im Süden Deutschlands und in den Metropolen des Landes wie Hamburg mit 500 Euro (+9%) oder Berlin mit 570 Euro (+10%) zahlten Studierende teils das Doppelte. Oder wie in München fast das Dreifache.

Von Sebastian Drewelow