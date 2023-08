Sturmwarnung an der Ostsee: „Zacharias“ stoppt Fähren nach Hiddensee – Zoo Rostock schließt

Stralsund/Rostock. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Montag und Dienstag an der Ostsee eine schwere Sturmlage vorher. Dabei könnten in exponierten Lagen von Fischland/Darß bis nach Rügen teils schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 Stundenkilometer aus Nordwest erreicht werden, vereinzelt auch orkanartige Böen um 105 Stundenkilometer. „Das ist zu dieser Jahreszeit extrem ungewöhnlich. So einen Sturm erwarten wir im Herbst und nicht im Hochsommer“, sagte Michael Knobelsdorf vom DWD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu gebe es in einigen Regionen Dauerregen: In Vorpommern wurden laut DWD zu den bereits gefallenen Regenmengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter in den vergangenen 24 Stunden weitere 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter bis Montagnachmittag erwartet. Am Abend zieht der Regen gen Ostsee ab.

Rostocker Zoo schließt vorzeitig die Kassen

Der Zoo in Rostock hat wegen der Sturmwarnung am Montag bereits um 14 Uhr die Kassen geschlossen. „Die Tierhäuser bleiben bis 15 Uhr geöffnet“, informiert Nicole Lerrahn, Leiterin des Besucherservice. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die zahlreichen Bäume auf dem Gelände des Zoologischen Gartens stellten eine Gefahr dar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sturmwarnung stoppt Fährbetrieb nach Hiddensee und Rügen

Wegen des Unwetters sind in Mecklenburg-Vorpommern Fährverbindungen zu den Inseln Hiddensee und Rügen eingestellt worden. Zur Insel Hiddensee sei der gesamte Fährverkehr für Montag und Dienstagvormittag betroffen.

Schaprode: Die Fähre „Vitte“ liegt im Hafen von Schaprode fest. Der Fährverkehr zur und von der Insel Hiddensee wurde von der Reederei eingestellt. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Es finde auch kein Wassertaxi-Verkehr statt, teilte die Reederei Hiddensee mit. „Wir bitten alle Urlauber, die Montag oder Dienstag an- oder abreisen wollten, Ihren An- oder Abreisetag auf Mittwoch zu verlegen.“

Sturm könnte auch andere Ostsee-Fähren gefährden

Der Verkehr auf und nach Rügen ist ebenfalls vom Unwetter in Mitleidenschaft gezogen: Bis Dienstagvormittag werden die Wittower Fähre im Norden Rügens und die Rügen-Fähre zwischen Glewitz und Stahlbrode sowie alle Fahrten mit dem Fahrgastschiff „Altefähr“ auf der Linie Stralsund-Altefähr und zurück eingestellt, wie die Weiße Flotte mitteilte. Auch die Robbenfahrten und der Fahrgastverkehr zwischen Sellin, Baabe, Gager, Thiessow und Lauterbach fallen wetterbedingt erstmal aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die von Rostock aus verkehrende Fährreederei TT-Linie warnte, dass es aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in Trelleborg/Schweden am Montag zu Stornierungen und Fahrplanänderungen für Abfahrten ab Travemünde, Rostock und Trelleborg kommen könnte. Betroffene Kunden würden von TT-Line informiert.

Tanker mit Maschinenschaden soll vor Rügen bleiben

Der mit Maschinenschaden nördlich von Rügen liegende Öltanker soll trotz des Sturmtiefs weiter an seiner aktuellen Position bleiben. Zur Stabilisierung wurde am Sonntag nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes unter anderem zusätzlicher Ballast aufgenommen. Zudem war am Sonntag ein Hochseeschlepper hinzugekommen, der gegebenenfalls als zusätzliche Unterstützung dienen sollte.

Schwerin: Auf dem Display eines Smartphone wird in der App MarineTraffic die aktuelle Position des Öltankers „Yannis P“ angezeigt. Der 274 Meter lange mit Rohöl beladene Tanker hat nördlich von Rügen einen Defekt. Von dem Schiff gehe aktuell keine erkennbare Gefahr aus. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Reederei hatte den Schlepper nach Aussage einer WSV-Sprecherin aus Rotterdam angefordert. Die Verkehrszentrale Warnemünde habe darum gebeten gehabt, für den Fall, dass sich das Wetter verschlechtere. Nach WSV-Einschätzung reichen die eingeleiteten Maßnahmen angesichts des erwarteten Wetters aus. Der Tanker liege derzeit sicher vor Anker, habe Strom, und ein dänischer Lotse sei auch an Bord. Im Laufe des Montags soll die Situation erneut bewertet.

Vermutlich verursacht durch eine heftige Windböe ist am Montag in einem Windpark südlich von Gnoien (Landkreis Rostock) ein Windrad beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden Teile eines Rotorblattes abgerissen. Beamte sperrten das Gebiet ab, Verletzte habe es nicht gegeben.

Der Betreiber des Windparks sei informiert worden. Versuche, die Flügel der betroffenen Anlage aus dem Wind zu drehen und so die Rotation zu stoppen, seien zunächst gescheitert, hieß es. Die anderen fünf Turbinen in dem Windpark seien vorsorglich angehalten worden.

OZ