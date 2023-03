﻿Schwerin bundesweit auf Platz zwei: Wer nach Corona in MV vor allem gegen die Sucht kämpft

Nur in einer bayrischen Stadt gibt es in Relation noch mehr Suchtkranke als in Schwerin. Das hat eine aktuelle Auswertung der Barmer Krankenkasse unter ihren Versicherten ergeben. Die Klientel in den Suchtberatungen in MV hat sich durch Corona allerdings stark gewandelt.

Schwerin/Rostock. In Schwerin gibt es überdurchschnittlich viele Suchtkranke – und das sogar im bundesweiten Vergleich. Wie eine aktuelle Auswertung der Barmer Krankenkasse in MV ergab, landet die Landeshauptstadt auf Platz zwei. Nur im bayrischen Straubing ist die Zahl noch höher.

36 Alkohol- oder Drogenabhängige je 1000 Einwohner wohnten laut der Erhebung unter den Versicherten 2020 in Schwerin. Das sind 94 Prozent mehr als der bundesweite Durchschnittswert von 18 Betroffenen je 1000 Einwohnern. In Mecklenburg-Vorpommern sind 227 000 Menschen bei der Barmer versichert. 

Was bei den Zahlen auffällt: Die kreisfreien Städte stehen an der Spitze des Rankings in MV. Auch in Rostock liegt die Rate 48 Prozent über dem Schnitt. Laut Birgit Grämke, Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV (Lakost), ist das größte Problem im Nordosten die Alkoholabhängigkeit. Gerade in den Städten sei das Trinken in geselliger Runde einfacher möglich. „In einer Stadt ist Alkohol eigentlich rund um die Uhr verfügbar. Auf einem Dorf nicht“, sagt sie. Sei es durch längere Öffnungszeiten, Spätis oder eine höhere Tankstellendichte.

Suchtkranke in MV: Dörfer genauso wie Städte betroffen

Nach Aussagen von Matthias Kohlstedt, Referent beim Landesverband Blaues Kreuz MV, sind die Zahlen der Barmer jedoch mit Vorsicht zu genießen. Das Blaue Kreuz hat sich zum Auftrag gemacht, Suchtkranke und ihre Angehörigen auf dem Weg aus der Abhängigkeit zu begleiten. 28 Selbsthilfegruppen bietet der Verein in MV an. 500 bis 600 Menschen kommen zu diesen Treffen. Die Lakost hatte 2021 insgesamt 9283 Klienten. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher sein – denn nicht jeder sei bereits diagnostiziert worden oder suche aktiv nach Hilfe, so die Experten unisono.

„Wir gehen davon aus, dass die Zahl im ländlichen Raum wenigstens genauso hoch ist wie in den Städten“, sagt Matthias Kohlstedt. Er betont: „Gerade einmal bei 15 Prozent der Betroffenen kann man die Sucht erkennen, der Rest läuft unter dem Radar“. Und das sei auf dem Land, wo es mehr Arbeitslosigkeit und weniger Kontakte gebe, deutlich öfter der Fall als beispielsweise in Schwerin oder Rostock. „Zudem sind die Beratungsstellen oftmals in der Stadt, sodass sich die ländlichere Bevölkerung schlechter Hilfe suchen kann“, erklärt Kohlstedt. Das Blaue Kreuz will da mit seinem Blauen Mobil ein zusätzliches Angebot schaffen.

Erstmals sind vor allem Arbeitende in MV von Sucht betroffen

Was jedoch neu laut der Lakost ist: 2021 sind erstmals die Arbeiter, Angestellten und Beamten am meisten bei der Suchtberatung vertreten – vorher waren es immer die Arbeitslosengeldempfänger gewesen. Ein Grund: Corona. „Viele, die aus dem Homeoffice oder Kurzarbeit wieder zur Arbeit kommen, merken auf einmal, ,Oh, ich kann das doch nicht mehr ohne mein Gläschen Wein am Tag‘“, erklärt Birgit Grämke. Gerade in höheren Schichten werde die Problematik später wahrgenommen. „Der Alki trinkt doch Schnaps“, sei ein Irrglaube.

Hier finden Suchtkranke in MV Hilfe Wenn Sie vermuten, dass Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Alkoholproblem hat, sollten Sie professionelle Hilfe in Betracht ziehen. Dies kann ein Gespräch mit einem Arzt, Therapeuten oder Suchtberater umfassen. Die Suchtberatung ist dabei das niederschwelligste Angebot. Man braucht keine Krankenkassenkarte, das Angebot ist kostenlos und das auch für Angehörige. Suchtberatungen finden Sie unter www.lakost-mv.de/suchtnavi. Die Berater sind Profis und können erkennen, ob eine Sucht vorliegt, welche Behandlung möglich ist und sind im Hilfesystem gut vernetzt, um entsprechende Hilfen zu vermitteln. Sie helfen auch Angehörigen mit Tipps, wie sie sich richtig verhalten und selber schützen können. Auch das Blaue Mobil vom Landesverband Blaues Kreuz vermittelt an Selbsthilfegruppen vor Ort. Unter www.blaues-kreuz.de/blaues-mobil finden Sie alle Termine.

Wann sich ein Suchtkranker Hilfe sucht, sei individuell. „Der Leidensdruck muss hoch sein“, sagt Matthias Kohlstedt vom Blauen Kreuz. Darunter fallen Beziehungs- oder Gesundheitsprobleme, aber auch der Verlust von Job oder Führerschein.