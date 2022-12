﻿Taizé-Treffen in Rostock: Eine Chance für die Jugend

Beten und Singen können weder den Weltfrieden erzwingen noch das Klima retten. Aber das Taizé-Treffen in Rostock ist eine Chance, findet OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann. Jugendliche aus aller Welt haben die Chance der Welt zu zeigen, dass sie bei der Lösung der Probleme an einem Strang ziehen.

Rostock. Tausende junge Menschen kommen nach Rostock, um hier fünf Tage lang bis Neujahr zusammen zu feiern, zu singen und sich kennenzulernen. Die Jugendtreffen der französischen Taizé-Gemeinschaft setzen sich seit mehr als vier Jahrzehnten für Frieden und Verständigung ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dringend nötig

Ein solcher Appell ist in diesem Jahr so dringend nötig wie schon lange nicht mehr. Es ist gut, dass mit dem französischen Taizé-Orden eine christliche Organisation dafür eintritt, die sich ausdrücklich auch an Nicht-Christen wendet, ohne diese gleich bekehren zu wollen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sicher, ein paar Tage eindrucksvolle Gesänge, Diskussionen und frommes Beten werden nicht das Sterben und Elend in der Ukraine und die globale Klimakrise auf einen Schlag beenden. Aber das Taizé-Treffen kann in dieser schwierigen Zeit dennoch ein positives Signal in die Welt senden: Schließlich ist es die junge Generation, die sich hier trifft und deren Zukunft mehr denn je auf dem Spiel steht.

Es ist ihre Chance der Welt zu zeigen, dass es besser geht und sich Menschen mit verschiedener Sprache, Herkunft und Glauben gut miteinander verstehen. Ein solches Zeichen wünschen sich zurzeit viele.