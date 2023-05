﻿Tausende Corona-Bußgelder in MV verhängt: Vor allem ein Landkreis kassierte ab

Rostock. Die nach neun Änderungen im März endgültig ausgelaufene Corona-Landesverordnung stand für klare Ansagen: Maskenverweigerern drohten 50 bis 150 Euro Bußgeld. Wer unerlaubt im Lockdown seine Gaststätte öffnete, konnte mit 25 000 Euro zur Kasse gebeten werden. Illegales Einreisen nach MV, etwa in die eigene Zweitwohnung, kostete in der Hochphase der Pandemie bis zu 2000 Euro pro Person.

Wie sehr die Landkreise und kreisfreien Städte in MV die Drohung wahr machten, zeigt eine neue Auflistung aus dem Gesundheitsministerium. Auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion legte die Behörde von Ministerin Stefanie Drese (SPD) Zahlen über eingeleitete Bußgeldverfahren von 2020 bis 2023 offen. Und siehe da: Es gibt riesige Unterschiede. Ob erwischte Maskenmuffel oder Verstöße gegen Kontaktsperren (ab 50 Euro) bestraft wurden, war auch eine Frage des Wohnorts.

Strenges Schwerin, zurückhaltendes Rostock

Wenig Gnade zeigte etwa Schwerin: 2985 mal zückten Ordnungsdienstmitarbeitende hier wegen Corona-Verstößen den Bußgeldblock. Am häufigsten taten sie das im Jahr 2021 (2198-mal). Andere Landkreise und Städte waren zurückhaltender. Das mehr als doppelt so große Rostock schrieb insgesamt 2373 Covid-Knöllchen, der an Schwerin grenzende Landkreis Ludwigslust-Parchim lediglich 254, der Landkreis Rostock gerade einmal 359 – in der gesamten Pandemie-Zeit, von 2020 bis März 2023.

Spitzenreiter Vorpommern-Rügen

Auch in Vorpommern bestimmte der Wohnort über die Wahrscheinlichkeit, sich ein Bußgeld einzufangen, mit: Vorpommern-Greifswald kommt auf 1202 Bußgeldverfahren, in Vorpommern-Rügen, dem absoluten Spitzenreiter, waren es 4001. Für den Landkreis um Rügen und Stralsund gilt noch eine Besonderheit: Hier wurden ausnahmslos alle Verfahren durchgezogen und anschließend Bußgeldbescheide verschickt. Insgesamt 457 000 Euro nahm der Landkreis so ein.

Einreiseverbote häufig geahndet

„Relativ häufig“ fielen Verstöße gegen Einreiseverbote und Kontaktbeschränkungen auf – und wurden entsprechend geahndet, teilt der Landkreis Vorpommern Greifswald mit. In Schwerin gehörte die Nichteinhaltung der Maskenpflicht zu den häufigsten Verstößen, erklärt eine Sprecherin.

„Für die Kommunen war das Neuland“, sagt Andreas Wellmann, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetags MV. Jede Behörde musste eigene Vorgehensweisen ausprobieren, manche setzten auf Ermahnungen, andere auf Bußgelder. Bei anderen Delikten gebe es ja auch Unterschiede: „In einer Gemeinde stehen mehrere Blitzer, in der daneben keiner.“ Den Vorwurf, die Kommunen hätten sich goldene Nasen verdient, weist Wellmann zurück. Andere Delikte wie Falschparken wurden weniger kontrolliert, weil die Mitarbeiter im „Corona-Dienst“ waren.