﻿Nach brutaler Attacke auf Mitarbeiterin: So reagiert das Jobcenter Teterow

Noch immer herrscht Fassungslosigkeit im Jobcenter Teterow. Hier wurde vor wenigen Tagen eine Mitarbeiterin angegriffen und verletzt. Seitdem ist die Geschäftsstelle für Besucher ohne Termin geschlossen. Wie es der Betroffenen mittlerweile geht und welche Sicherheitsvorkerungen die Jobcenter haben.

Teterow/Rostock. Die Bestürzung im Landkreis Rostock, sie ist noch immer groß. Keine zwei Wochen ist es her, dass eine Jobcenter-Mitarbeiterin in Teterow von einem jungen Mann attackiert wurde. An ihrem Arbeitsplatz soll der Angreifer die 45-Jährige überrascht haben. Mehrfach schlug und trat er auf sie ein, so berichteten es Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden.

Gemeinsam sei es ihnen gelungen, den Täter zu stoppen und ihn in einem Zimmer einzusperren. Die Polizei wurde umgehend alarmiert. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der 25-Jährige bereits verbarrikadiert – er versperrte die Tür mit einem Schrank. Die Polizisten verschafften sich Zutritt und konnten den aggressiven Mann überwältigen. Die Jobcenter-Mitarbeiterin wurde infolge des Angriffs in ein Krankenhaus gebracht. Das Gute: Sie soll wieder auf dem Weg der Besserung sein.