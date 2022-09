﻿Teures Heizen - Rostocker stellen sich auf harten Winter ein: „Mir reichen 19 Grad“

Wie viel Wärme in der Wohnung kann ich mir noch leisten? Das fragen sich gerade viele Rostocker. Die Stimmung ist unterschiedlich. Manche können nicht noch mehr sparen, andere machen sich keine großen Gedanken um die nächste Energie-Abrechnung.

Rostock. Früher Nachmittag auf einem Lidl-Parkplatz in Rostock-Dierkow. Rentner Karl-Heinz Knechtel (71) verstaut seine Einkäufe in der Tasche. Regen zieht auf, es wird kalt. Die Heizsaison beginnt und nicht nur in Rostock fragen sich gerade viele Leute, wie viel Grad in ihrer Wohnung sie sich noch leisten können. „Mir reichen 19 Grad“, sagt Rentner Knechtel, „ich bin sparsam.“ Er erzählt, dass er sich daran gewöhnt habe, mit wenig Geld über die Runden zu kommen. Beim Duschen und Abwaschen fängt er sogar das Wasser auf, um es anschließend noch für die WC-Spülung zu verwenden.

Aber wenn eine große Nachzahlung für seinen Fernwärme-Anschluss kommen sollte, wüsste er nicht, wie er die bezahlen sollte. Er ist sauer auf die Regierung, die ihm das eingebrockt habe. „Die müssen alle zurücktreten“, sagt der Rostocker.