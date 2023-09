﻿Vierer-Buzzer für Lorenz aus Altentreptow bei „The Voice“: „Du bist fucking hot“

Rostock/ Altentreptow. Vierbuzzer für Lorenz Haase! Der 22-Jährige aus Altentreptow hat in der Castingshow „The Voice of Germany“ (TVOG) alle Coaches überzeugt. Er trat als erster Rapper in der neuen Staffel an. Mit Erfolg.

Sowohl Rapperin Shirin David als auch die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz im Doppelstuhl, Boyzone-Star Ronan Keating und Schlagersänger Giovanni Zarrella drehten sich in den Blind Auditions für das Talent aus Mecklenburg-Vorpommern um.

Dass alle Coaches ihn in ihrem Team haben wollen, kann Lorenz kaum fassen. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass ihr euch alle umdreht.“ Besonders ein Kompliment macht ihn beinahe sprachlos. „Du bist fucking hot“, sagt Shirin David in der Folge, die am Sonntagabend auf Prosieben gesendet wurde. „Wow“, sagt Lorenz und entscheidet sich für ihr Team.

Mit Song von Chakuza und Bushido eine Runde weiter

Unterstützt von seiner Freundin, seiner Mama, seiner Schwester und seinem besten Kumpel hinter der Bühne hatte Lorenz eine krasse Show abgeliefert: Bei seinem ersten Auftritt bei TVOG sang er „Eure Kinder“ von Chakuza feat. Bushido.

Dass er es damit weiter und in sein Wunsch-Team – das von Shirin David – schafft, hätte er wohl nicht gedacht und einen hohen Wetteinsatz riskiert. Nun geht ihm sein Auftritt buchstäblich unter die Haut: „Ich hab’ vorhergesagt, wenn ich weiterkomme, lass’ ich mir eine Note am Rand von meinem Gesicht tätowieren“, so der 22-Jährige.

Talent aus MV zieht im Team Shirin in die TVOG-Battles ein

Lorenz spielte über sieben Jahre hinweg Schlagzeug. Heute nimmt er im Studio seines Freundes regelmäßig Musik auf. Für ihn ist TVOG die Chance seines Lebens. Der Callcenteragent hat in seiner Vergangenheit „viel Mist“ erlebt: Drogen, falsche Freunde, eine toxische Beziehung – all das habe er hinter sich gelassen und wolle nun musikalisch den Durchbruch schaffen. „Davon träumen doch alle.“

Nächster Schritt sind die „The Voice“-Battles, in denen sich Lorenz gegen ein anderes Talent aus seinem Team durchsetzen muss. Aufgezeichnet wurden diese schon im Juli 2023. Gesendet werden diese demnächst auf Prosieben und in Sat.1.

