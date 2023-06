﻿Theaterkrise in MV: „Wir können unseren Mitarbeitern aktuell keinen Tarif zahlen!“

Geldnot bei den Bühnen im Land

Die Theater in MV befinden sich in einer Finanzkrise, fürchten um ihre Existenz. Die Theaterchefs in MV fordern eine Fortschreibung des Theaterpakts unter neuen Bedingungen.

