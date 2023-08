﻿„Am Ende unserer Kräfte“: Tierheime in MV sind überlastet

Schwerin/Schlage. Die Tierheime in Mecklenburg-Vorpommern sind voll: Viele können nur noch Notfalltiere aufnehmen. Die drastischen Folgen: „Tiere werden immer öfter eingeschläfert, weil niemand sie aufnimmt oder der Tierarzt nicht bezahlt werden kann“, sagt Kerstin Lenz vom Tierschutzbund des Landes.

Den Ursprung der Krise sehen die Tierschützer in den vielen unüberlegten Anschaffungen „ohne Vorkenntnisse und ohne finanzielle Grundlage“ während der Pandemie – ihnen zufolge werden seit Jahresbeginn extrem viele Tiere abgegeben.

„Welpen sind jetzt verhaltensauffällige Hunde“

„Aus den niedlichen Welpen sind inzwischen große verhaltensauffällige Hunde geworden und damit sind die Probleme da“, sagt Lenz. Einige Halter hätten sich Rassen wie Herdenschutzhunde zugelegt, die für die Wohnungshaltung nicht geeignet seien, oder hätten schlichtweg keine Ahnung von Hundeerziehung. Diese Tiere würden nun vermehrt ins Tierheim abgeschoben.

„Das Problem gibt es schon länger, aber es spitzt sich immer mehr zu“, weiß Lenz. „Während es früher im Schnitt zwei bis drei verhaltensauffällige Hunde waren, sind es inzwischen rund 80 Prozent.“ Das bestätigt auch Regina Groß, Leiterin im Tierheim Schlage bei Rostock. „Besonders akut war das Problem im Winter, weil entsprechende Warmplätze fehlten“, so Groß. Auch was Katzen angehe, seien viele Tierheime mit den Jungtieren zurzeit quantitativ überfordert.

Tierheimleiterin Regina Groß und FÖJ-lerin Josephine Hees sitzen mit Hündin „Zara“ im Hof des Tierheims in Schlage: Rund 40 Hunde sind zurzeit dort untergebracht, viele davon sind verhaltensauffällig und nur schwer vermittelbar. © Quelle: Ove Arscholl

In vielen Tierheimen werden nur noch Notfälle aufgenommen

„Jeder von uns hat Kitten zu Hause, die er mit der Flasche großzieht“, sagt auch Lenz. Rund 30 Tierheime gebe es in MV, 21 davon seien im Tierschutzbund organisiert. „Vielerorts können nur noch Notfalltiere aufgenommen werden, weil wir alle voll sind und am Ende unserer Kräfte“, weiß Lenz. Hinzu komme ein Mangel an ehrenamtlichen Helfern, Förderung und Spenden. Die Vereine seien vielerorts nur zur Hälfte ausfinanziert, mehrere stünden kurz vor der Aufgabe.

Die finanzielle Situation enorm verschlechtert habe zudem eine im Herbst 2022 eingeführte Gebührenerhöhung bei den Tierärzten, die Lenz zufolge die Kosten verdreifacht habe. Wegen der vielen Tiere in den Einrichtungen, die alle geimpft, entwurmt und gechippt werden müssen, falle dies besonders ins Gewicht.

Auch in anderen Bundesländern sind die Tierheime in Bedrängnis. Der Tierschutzbund im Nordosten stellt sich daher hinter einen vom hessischen Bündnis Schattenhund an die Bundesregierung geschickten Brandbrief. In diesem wird unter anderem eine Eindämmung des illegalen Tierhandels und der unregulierten Tierzucht gefordert.

