﻿Tierschutz in MV: Wie drei Schweine, ein Huhn und zwei Bären ihrem traurigem Schicksal entkamen

Yara wächst weiter: So viele Millionen Menschen versorgt das Rostocker Düngemittel-Werk

Russlands Angriff auf die Ukraine hat weitreichende Folgen für das Düngemittel-Werk von Yara bei Rostock: Ammoniak muss aus anderen Quellen importiert werden, gleichzeitig sind Düngemittel „made in MV“ so gefragt wie nie auf der Welt. Was Yara für die Zukunft plant – und warum auch neue Jobs entstehen.