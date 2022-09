Campingurlaub boomt – und deshalb will MV das Angebot für Touristen noch attraktiver gestalten. Unter anderem sollen kleine Häuschen auf Zeltplätzen einfacher gebaut werden können. Während die Branche den Vorstoß begrüßt, kommt die Idee bei den Campern gar nicht gut an.

Beate (67) und Klemens Kubiak (70) aus Rommerskirchen sind seit mehr als zehn Jahren Dauercamper. Tiny Houses auf dem Zeltplatz fänden sie okay.

Schwerin/Rostock. Gibt es bald mehr feste Campinghäuser auf den Zeltplätzen in Mecklenburg-Vorpommern? Wenn es nach dem Landtag geht, könnte das Realität werden. Erstmals seit zehn Jahren ist die Landesverordnung für Camping- und Wochenendplätze erneuert worden. Ein Bestandteil darin: Campingplatzbetreibern soll es einfacher gemacht werden, sogenannte Tiny Houses mit einer Grundfläche von bis zu 50 Quadratmetern zu errichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Camping ist weit mehr, als ein Zelt auf einem dafür vorgesehenen Platz aufzustellen. Mecklenburg-Vorpommern war und ist bei Entwicklungen im Campingbereich innovativ und kann auf vielen Campingplätzen des Landes eine gute Qualität vorweisen. Eine sich verändernde Branche muss auch ein entsprechendes Angebot vorhalten dürfen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhard Meyer (SPD).

Boom des Campingurlaubes in MV

Denn Campingtourismus boomt in MV – wird von ihm sogar als Wirtschaftsmotor bezeichnet. Allein im Juni 2022 waren 180 000 Ankünfte (+9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und 760 000 Übernachtungen (+8,3 Prozent) in diesem Segment verbucht worden. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Campen punkte vor allem durch seine Nähe zur Natur, Flexibilität und hohen Mobilität, hebt Meyer hervor. Doch stehen dann nicht feste Häuser in einem Widerspruch zu diesem Trend?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Änderung der Campingplatzverordnung Auch wenn nun Tiny Houses einfacher auf den Campingplätzen gebaut werden können – ihren Erstwohnsitz dürfen Camping-Fans weiterhin nicht auf den Zeltplätzen im Land haben. Das stellt das Wirtschaftsministerium auf OZ-Nachfrage klar. Es gibt jedoch Campingplätze, auf denen man rein theoretisch das ganze Jahr über seine Zeit verbringen könnte, nur gemeldet muss man woanders sein. In der Novellierung der Campingplatzverordnung wurden außerdem für kommunale Wohnmobil-Stellplätze einheitliche Qualitätsstandards zur Ver- und Entsorgung, zur Einhaltung von Mindestabständen, zu Standplatzgrößen, zur Tragfähigkeit des Untergrunds, zu Brandschutz, Zufahrts- und inneren Wegen aufgenommen. Zudem sollen Modernisierungen auf besonders geschützten Wald-Campingplätzen und das dauerhafte Aufstellen von Mobilheimen und nicht fahrtauglichen Wohnwagen vereinfacht werden. Der Landesverband der Campingwirtschaft wertet das als Erfolg, um die Qualität des Campings in MV zu fördern und um mit der Konkurrenz in anderen Bundesländern und im Ausland mithalten zu können.

Der Landesverband der Campingwirtschaft sieht in den Tiny Houses eine „schöne Ergänzung“ zum bisherigen Angebot der Zeltplätze. „Die Nachfrage steigt“, sagt Geschäftsstellenleiterin Christin Lemcke. In Schleswig-Holstein habe ein ähnlicher Vorstoß bereits vor Jahren zu einem Entwicklungsschub bei den Übernachtungszahlen geführt. Das erhofft sich der Verband nun auch für MV. „Es sollen keine großen Siedlungen entstehen, aber so können Camper und Nicht-Camper zusammen Urlaub auf den Zeltplätzen verbringen“, sagt sie.

Camper in MV sind skeptisch beim Thema Tiny Houses

Diese Idee finden aber auf dem Campingplatz in Börgerende nicht alle Urlauber gut. Nach Aussagen von Christel und Klaus Streubel aus dem thüringischen Eisenach haben Tiny Houses nichts auf Zeltplätzen zu suchen. „Wenn die kommen, kommen wir nicht wieder“, sagt das Paar deutlich. „Finger weg von unseren Campingplätzen“, sagen auch Ruth und Rolf Tremel aus Wörth in Rheinland-Pfalz. „Für solche Vorhaben sollten extra Plätze gefunden werden.“

Christel (64) und Klaus Streubel (68) aus Eisenach finden, dass Tiny Häuser nichts auf Campingplätzen zu suchen haben. © Quelle: Frank Söllner

Die Dauercamper Beate und Klemens Kubiak aus Rommerskirchen in Nordrhein-Westfalen sehen es entspannter. „Ist halt modern“, kommentieren die Urlauber. „Wir glauben aber, dass es viele Urlauber abschreckt. Ferienhäuser gibt es doch nun wirklich schon genügend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tiny Houses sind hohe Investitionen

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, befürchtet zwar nicht, dass jetzt übermäßig viele Tiny Houses auf den Campingplätzen gebaut werden. Auf das richtige Maß komme es trotzdem an. Auch weiterhin müsse es naturnahes, bodenständiges Camping geben. „Das ist schließlich der Grundsatz des Zeltens. Es muss Angebote für jeden Geldbeutel geben“, fordert er.

Ruth (69) und Rolf Tremel (70) aus Wörth sind 800 Kilometer zu ihrem Campingplatz an der Ostsee in Börgerende gefahren. Campingplätze sollten so bleiben, wie sie sind, sonst ist es kein Camping mehr, sagen sie. © Quelle: Frank Söllner

Hauke Schürmann, Prokurist des Camping- und Freizeitparkes „Baltic“ in Markgrafenheide, findet Tiny Houses zwar interessant, weil sie saisonverlängernd wirken könnten. Allerdings weist er darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Preisentwicklung in allen Bereichen auf große Investitionen im Tourismusbereich eher verzichtet wird. „Tiny Houses sind nicht gerade billig und mit großen Unterhaltungskosten verbunden“, gibt er zu bedenken.

Glamping-Angebote in Rerik am weitesten im Voraus ausgebucht

Gunnar Lange, Geschäftsführer des Campingparks in Kühlungsborn, sagt auch ganz klar, dass es Tiny Houses auf seinem Platz nicht geben werde. „Wir setzen vor allem auf Urlauber mit Zelten und Wohnmobilen und damit sind wir auch sehr erfolgreich“, begründet der Betreiber. Auch im Ostseecamp „Rostocker Heide“ in Graal-Müritz ist von solchen Plänen keine Rede. „Es gibt auf einer unserer verpachteten Fläche bereits ein Tiny House“, sagt Rezeptionsleiterin Jessica Busar. Die Nachfrage sei ihren Aussagen nach jedoch nicht so groß, dass weitere Häuschen auf dem Areal geplant seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Andere Erfahrungen hat hingegen Sonja Boldt von der Rezeption des Ostsee-Campingplatzes in Rerik gesammelt. Hier werden unter anderem Zeltlodges mit Himmelbett, TV, Küchenzeile und eigenem Bad sowie Holzhäuschen – sogenannte Pods – angeboten, die ebenfalls mit Bett, WC und Teeküche überzeugen. „Die sind am weitesten im Voraus ausgebucht. Wenn es danach geht, könnten wir davon mehr bauen“, sagt sie. Geplant sei dies aber noch nicht. „Es ist aber für viele eine gute Möglichkeit, das Campen einmal auszutesten“, sagt Sonja Boldt.