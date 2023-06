﻿Mediziner Rücker: „Vermeidbar wären Todesfälle durch die Legalisierung von Drogen“

Rostock. Gernot Rücker ist Anästhesist, Notfall- und Suchtmediziner an der Uni-Klinik Rostock und Leiter des Notfallausbildungszentrums. Seit zwanzig Jahren ist er ärztlicher Leiter beim Elektrofestival „Fusion“. Gerade ist sein Buch „Rausch“ erschienen, in dem er sich für die Legalisierung der meisten Drogen und ein härteres Vorgehen gegen Alkohol ausspricht. Im Gespräch erklärt er unter anderem, warum er für die Legalisierung von Drogen ist und inwiefern sich der Konsum in der Pandemie verändert hat.

In den vergangenen Tagen sind in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg Jugendliche durch Drogenkonsum gestorben. Was ist der beste Weg, um Todesfälle durch Drogenkonsum zu verhindern?

Es hört sich vielleicht paradox an, aber vermeidbar wären Todesfälle durch die Legalisierung von Drogen. Dann könnten Inhaltsstoffe und Dosierungen genau ausgewiesen werden, und sie wären standardmäßig überprüfbar. Die Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern wussten natürlich nicht, wie viele Milligramm von was in der Pille war. Diese Pille „Blue Punisher“ ist so hoch dosiert, dass sie selbst für routinierte User gefährlich ist.

Drogen in Deutschland: Millionen von Pillen täglich im Umlauf

Warum halten Sie ein Verbot von Drogen für sinnlos?

Der Staat billigt jedem ein Recht auf Rausch zu, denn Alkohol ist erlaubt, obwohl er als Nervengift extrem schädlich und für tausende Todesfälle jährlich in Deutschland verantwortlich ist. Einige nehmen sich die Freiheit, für ihren Rausch andere psychoaktive Substanzen zu nutzen. Und die sind unkontrolliert und über die Jahre auch immer stärker geworden. Millionen von Pillen sind in Deutschland jeden Tag im Umlauf, das ist einfach die Realität. Hohe Strafen bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz haben daran nichts ändern können.

Was können Eltern für die Sicherheit ihrer Kinder tun?

Zum einen können Eltern dafür sorgen, dass der Rauschzustand zu Hause, also der Alkoholkonsum, so lange wie möglich nach hinten herausgezögert wird, weil die jungen Gehirne dafür besonders anfällig sind und Kinder lernen, dass Rausch zum Alltag gehört. Zum anderen befördert ein hoher gesellschaftlicher Leistungsdruck auch die Einnahme von Substanzen, entweder, um damit leistungsfähiger zu werden oder um richtig abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.

Gibt es einen Anstieg an berauschtem Feiern nach Corona?

Ja, und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass Dealer in der Pandemie-Zeit andere Vertriebsstrukturen von Drogen aufgebaut haben. Die Dealer verschicken viel mehr, das heißt, man muss als Konsument noch weniger in persönlichen Kontakt treten, um etwas zu kaufen, sondern einfach online und per Paypal eine Lieferung nach Hause bestellen.

Werden die Konsumenten von Drogen immer jünger?

Ich habe im Notarztwagen manchmal schon 11-Jährige mit Alkoholvergiftung. Mit Alkohol geht es ja immer los, und so verschiebt sich auch der Konsum von illegalen Drogen weiter nach vorne.

Cannabis und Ecstasy sind am weitesten verbreitet

Welche illegalen Drogen sind bei Jugendlichen momentan am weitesten verbreitet?

Cannabis und Ecstasy.

In Altentreptow ist gerade eine 13-Jährige nach dem Konsum von Ecstasy gestorben. Was macht (Ecstasy)Pillen gefährlich?

Die Pillen sind unterschiedlich stark dosiert. Eine Gefahr ist immer die Überdosierung. Was geschluckt ist, kriegt man nicht mehr raus. Die Pille, die die Jugendlichen konsumiert haben, ist so hoch dosiert, dass europaweit in Foren vor ihrem Konsum gewarnt wird.

Welche Drogen sind aus Ihrer Sicht am gefährlichsten?

Heroin und Crack haben ein extrem hohes Suchtpotential. Auch die neuen künstlichen THC-Abkömmlinge, die im Labor abgewandelt werden, damit sie in Blut und Urin nicht nachgewiesen werden können, sind sehr hoch dosiert. Crystal Meth ist vor allem durch häufige Verunreinigungen so schädlich.

Wie wäre Ihre Vorstellung von sicherem Konsum?

Meine Vorstellung ist, dass sich jeder seinen Rausch aussuchen kann – in gewissem Rahmen. In jeder Wirkstoffgruppe gibt es Substanzen, die weniger toxisch sind. Bei den Halluzinogenen ist das zum Beispiel LSD. Es hat eine relativ hohe Sicherheit und ist nicht so gefährlich überdosierbar. Auch bei Cannabis ist das so.

Wie kann der weitverbreitete Konsum bei Festivals sicherer gemacht werden?

Das A und O für die Sicherheit von Festivals ist das sogenannte „Drug-Checking“. Das bedeutet, dass jeder seine Pillen untersuchen lassen kann auf Dosierung und schädliche Stoffe. Da hat die Bundesregierung gerade den Weg für freigemacht. In Zukunft kann ein Veranstalter dann bei den Behörden des Bundeslandes beantragen, Drug- Checking durchführen zu dürfen.

