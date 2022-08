So könnte die geplante Decathlon-Filiale am Schutower Kreuz in Rostock aussehen.

Rostock. Gut Ding will Weile haben. Falls an dem Spruch etwas dran sein sollte, steht Rostock vor bedeutenden Firmenansiedlungen. Der Zeitfaktor stimmt jedenfalls schon mal: Decathlon will bereits seit 2010 einen seiner Sportmärkte in Rostock-Schutow eröffnen. Möbel Kraft kündigte vor immerhin neun Jahren die baldige Eröffnung eines 40 000 Quadratmeter großen Geschäfts an, ebenfalls in Schutow. Fast wie ein Frischling wirkt in dieser Reihe das geplante Werk von Toshiba in Krummendorf, in dem seit 2021 Hybrid-Lokomotiven gebaut werden sollten, was aber nach jüngstem Stand nun frühestens 2024 passiert.

Nach Angaben der Rostocker Stadtverwaltung wird in Sachen Kraft/Decathlon gerade der Vorentwurf für einen Bebauungsplan für das „Sondergebiet Möbel und Sportfachmarkt“ erarbeitet. Die beiden Firmen stimmten sich untereinander ab, um den geplanten Standort zu erschließen, insbesondere bei „Regen- und Schmutzwasser“, heißt es aus dem Stadtplanungsamt. „Die Verwaltung wartet auf ein Signal der beiden Vorhabensträger und ist hier derzeit nicht aktiv“, teilt das Amt weiter mit. Alle Planungsleistungen, Gutachten etc. würden von den Unternehmen selbst beauftragt.

Krieger-Gruppe. Geschäftsführerin Edda Metz © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Edda Metz, Geschäftsführerin für den Immobilienbereich bei der Krieger-Gruppe, zu der Möbel Kraft gehört, will keine Prognose abgeben, wann der Rostocker Markt eröffnet werden könne. „Das kann man bei einem B-Plan nie sagen“, meint die Managerin. Wie sicher ist es denn, dass der Markt überhaupt jemals gebaut wird? Grundsätzlich schon, lautet die Antwort. „Aber man weiß nie, was da alles noch kommt“, fügt Metz hinzu.

Freie Fläche direkt gegenüber von Ikea © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Decathlon: „Kein belastbarer Zeitplan“

Ähnlich zurückhaltend äußert sich auch der französische Sportartikel-Gigant Decathlon. Einen „belastbaren Zeitplan“, wann der Markt in Rostock gebaut wird, könne er derzeit nicht nennen, sagt Ludger Niemann, der die Ansiedlung in Rostock betreut. Man sei in intensiven und guten Gesprächen mit den Partnern von Krieger und der Stadt. Gerade in puncto Erschließung seien aber noch einige Themen zu klären, „die nicht einfach sind und einen langen Atem brauchen“, so Niemann. Das bedeute aber nicht, dass man nicht mehr nach Rostock wolle, so der frühere Expansionsleiter von Decathlon.

Am Standort Schutow erhielt der französische Konzern nach langem Ringen mit den Behörden die Genehmigung für eine Filiale mit maximal 3700 Quadratmetern Verkaufsfläche zuzüglich 300 Quadratmeter Testfläche für die Waren im Außenbereich. Ob diese Größe ausgeschöpft wird, ist fraglich. Schon Anfang des Jahres hatte Ludger Niemann erklärt, dass die neue Filiale in Rostock zu Beginn kleiner werden soll als erlaubt – aber mit der Option auf Erweiterung. Grund sei das veränderte Kundenverhalten während der Corona-Krise, als zunehmend online geshoppt wurde.

Immerhin: Der Ausbau der Kreuzung an der Bundesstraße 105, der mit den zunehmenden Kundenströmen nach Schutow begründet wurde, soll noch in diesem Jahr starten. Auch wenn die Läden, welche die Kunden locken sollen, noch auf sich warten lassen.

Toshiba sucht Fachkräfte für Rostock

Recht groß ist auch der Bedarf nach umweltfreundlichen Lokomotiven mit Hybrid-Antrieb. Deshalb war die Freude riesig, als 2020 die Ansiedlung von Toshiba verkündet wurde. Im Wettbewerb um den Produktionsstandort der Hybrid-Loks setzte sich Rostock gegen Kiel durch. An der Förde werden die 80 Tonnen schweren Fahrzeuge, die 30 Prozent weniger Diesel verbrauchen sollen, nun konstruiert. In Rostock soll die Fertigung in das Instandhaltungswerk von DB Cargo in Krummendorf einziehen. Ein B-Plan ist dafür nicht erforderlich, heißt es im Rathaus. Es dauert trotzdem: „Die Auslieferung des ersten Serienfahrzeug für 2024 geplant“, heißt es vonseiten des Bahn-Unternehmens. Und mehr noch: „Die bisherigen Planung von insgesamt 100 Lokomotiven als Ergebnis dieses Projektes ist weiterhin aktuell.“

Dass die Pläne von Toshiba in Rostock Bestand haben, zeigten auch Stellenangebote auf der Webseite des Weltkonzerns. Dort wurden schon vor einer ganzen Weile sogenannte Inbetriebsetzer gesucht, denen eine Vollbeschäftigung ab 2022 winkte. Die Anforderungen an die Bewerber umfassten aber auch Umzugsbereitschaft, denn „der Prototypenbau und die Inbetriebsetzung der Prototypen wird für ein bis zwei Jahre in Aachen stattfinden. Anschließend erfolgt die Serienfertigung mit einem langfristigen Einsatz in Rostock“, hieß es damals im Text der Stellenanzeige. In der Hansestadt werden unterdessen bereits bauliche Voraussetzungen erfüllt: „DB Cargo hat schon 2021 in Vorbereitung der Endmontage der Hybrid-Lokomotiven mit den notwendigen Umbauten am bisherigen Instandhaltungswerk Rostock begonnen und wird diese in diesem Jahr fortsetzen“, erklärte ein Vertreter des Unternehmens auf OZ-Nachfrage.

Von Gerald Kleine Wördemann und Claudia Labude-Gericke