﻿Touristen beleben Buchläden auf dem Land in MV – doch was ist nach der Urlaubszeit?

Thriller und lokale Geschichten – die kommen bei den Touristen in Mecklenburg-Vorpommern gut an. Davon profitieren auch die kleinen Buchhandlungen in Kühlungsborn oder Ahrenshoop. Das sei jedoch Fluch und Segen zugleich.

Kühlungsborn/Ahrenshoop. Den grauen Herbst mit einem nervenaufreibenden Thriller auf dem Sofa verbringen – sich in ein Buch vertiefen, heißt, in eine andere Welt eintauchen. Doch wie läuft es gerade in der Welt der kleinen Buchläden in Mecklenburg-Vorpommern? „Regionale Krimis laufen immer“, sagt Axel Neumeister. Er ist der Besitzer der Strandbuchhandlung in Kühlungsborn.

Der Buchhändler ist zufrieden mit seinen Kunden, die auch an diesem tristen Novembertag zwischen den dicht gestellten Regalen Buchluft schnuppern. Man muss aufpassen, sich in dem kleinen gut sortierten Laden nicht auf die Füße zu treten. „Das Hauptgeschäft läuft in Kühlungsborn gut, wenn Touristen da sind“, sagt Burmeister, der noch einen Buchladen in Bad Doberan betreibt.