﻿Tschüs! Rostock nahm Abschied von City

Die Ostrocklegende spielte am Donnerstagabend vor 5000 Fans in der Stadthalle Rostock

Rostock. Das war’s dann wohl! Am Donnerstagabend fand in Rostock das lang erwartete Konzert statt: Die Ostrocklegende City verabschiedete sich in der Stadthalle von ihrem Publikum. Längst war die „Letzte Runde“ der Band angekündigt worden, die bis Ende Dezember läuft. Dann ist endgültig Schluss.