Neuer Umschlagrekord im Rostocker Seehafen

Der Hafenbetreiber Rostock Port hat am Freitag seine Jahresbilanz 2022 vorgestellt. Im Überseehafen stieg der Güterumschlag. Auch beim Fährverkehr gibt es eine positive Entwicklung. Der Krieg in der Ukraine beeinflusst den Kreuzfahrttourismus in der Ostsee.

Rostock. Neuer Rekord für den Überseehafen Rostock: Im Jahr 2022 sind dort 29 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen worden und damit mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Der Topwert sei um 300 000 Tonnen bzw. zehn Prozent übertroffen worden, teilte der Hafenbetreiber Rostock Port am Freitag (13. Januar) im Zuge seiner Jahresbilanz 2022 mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt verließen 30,5 Millionen Tonnen Fracht die Häfen der Hansestadt. Hier wurde exakt der Wert aus dem Vorjahr bestätigt. Nach Angaben des Rostocker Hafen- und Seemannsamtes seien an den anderen Standorten wie dem Fracht- und Fischereihafen sowie dem Chemiehafen im zurückliegenden Jahr weitere 1,5 Millionen Tonnen Güter über die Kaikante gegangen. Das waren 300 000 Tonnen weniger als im Vorjahr.

Rostocker Hafen-Chef: „Leistungsfähigkeit trotz multipler Krise“

„Mit diesem hervorragenden Ergebnis haben die Häfen und Unternehmen links und rechts der Warnow im Jahr 2022 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie auf Basis ihrer hohen Leistungsfähigkeit mit multiplen Krisen umgehen können“, resümierte Rostock-Port-Geschäftsführer Dr. Gernot Tesch. Als „Meilensteine der Hafenentwicklung“ in der zweiten Jahreshälfte betitelte Tesch zudem die Inbetriebnahme des Autoterminals, die Freigabe der neuen Autobahnauffahrt und -abfahrt im südlichen Hafenbereich sowie den Beginn der Baggerarbeiten zur Seekanalvertiefung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock-Port-Geschäftsführer Dr. Gernot Tesch spricht für 2022 von einem „hervorragenden Ergebnis“. © Quelle: Ove Arscholl

Auch über die Zahlen im Fährverkehr freuten sich die Hafen-Verantwortlichen. Im zurückliegenden Jahr haben 2,5 Millionen Passagiere die vier Verbindungen von Scandlines, Stena Line, TT-Line und Hansa Destinations genutzt. Das waren 800 000 Fahrgäste mehr als 2021. „Als national und international beliebte Kreuzfahrtdestination sowie mit mehreren Fährlinien von und nach Dänemark und Schweden bleibt Rostock der bedeutendste deutsche Passagierhafen“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer der Rostock Port GmbH.

Lesen Sie auch

Die Kreuzschifffahrt erholt sich derweil allmählich von den Corona-Folgen, spürt nun aber die Effekte des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Er beeinflusse „den Ostseekreuzfahrttourismus an damit die Anlauf- und Passagierzahlen in etlichen baltischen Hägen negativ“, hieß es. Bei 139 Schiffsanläufe von 30 Kreuzfahrtschiffen gingen 294.000 Seereisende in Warnemünde an und von Bord.

Im Terminal für Kombinierte Verkehre im Rostocker Überseehafen werden Container vom Lkw auf die Schiene und umgekehrt verladen. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Investitionsvolumen in die Infrastruktur des Überseehafens hat sich im vergangenen Jahr auf 27,5 Millionen Euro belaufen. Lauf Rostock Port seien für das laufende Jahr Investitionen von mehr als 40 Millionen Euro geplant.