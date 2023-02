﻿Ukrainischer Soldat in Greifswalder Klinik: „Russland hat mir mein normales Leben genommen“

Anatoly Kaliman wurde durch eine Granate verletzt und mehr als 30 mal operiert. Die Ärzte der Uniklinik Greifswald arbeiten daran, dass er wieder laufen kann. Wenn er zurückkehrt nach Lwiw, will er weiter im Militär kämpfen – trotz zerschossener Hüfte. Was sein größter Wunsch ist.

Bislang wurden 33 Ukrainer in Kliniken von MV behandelt, davon 31 Soldaten und zwei krebserkrankte Frauen.

Greifswald. Der Krieg dauerte für Anatoly Kaliman genau 15 Tage und sechs Stunden. Am 11. März 2022 schlug gegen 11 Uhr vor dem ukrainischen Soldaten eine Granate in den Boden. Sie zertrümmerte seinen linken Vorderfuß, Splitter drangen durch die Hüfte bis in den Magen und Darm und zerstörten das Ellbogengelenk.

„Viele Kameraden starben. Aber ich habe überlebt“, sagt Anatoly, während er sich im Zimmer einer Greifswalder Pflegeeinrichtung – gestützt auf eine Krücke – einen Tee aufbrüht. „Leben – das ist doch das Wichtigste.“

Der 23-Jährige war Leiter eines Aufklärungstrupps. Gemeinsam mit seinem Team durchkämmte er an diesem Tag, den 15. des russischen Angriffskrieges, Häuser in Popasna, einem ostukrainischen Ort zwischen Bachmut und Luhansk, der schon seit 2014 zur Frontlinie gehörte. Nach der Detonation schleppten ihn Kameraden aus dem zerstörten Haus, brachten ihn mit einem Panzer zu einem Evakuierungsstützpunkt, wo ihn ein Krankenwagen abholte.

Mehr als 30 Operationen überstanden

Mehr als 30 Operationen hat Tolik, wie er von Freunden genannt wird, seitdem überstanden. In der Ukraine retteten Ärzte dem Soldaten das Leben. In Greifswald hofft er jetzt darauf, dass er dank der Universitätsmediziner wieder laufen kann. Irgendwann.

Zwischen Juli und Oktober sei er von den Greifswalder Ärzten jede Woche einmal operiert worden. Dafür empfinde er große Dankbarkeit, sagt er. Tolik greift in seinen Rucksack und zieht ein Röhrchen mit einem Metallgegenstand heraus. „Diesen Splitter, ein Zentimeter lang, haben mir die Ärzte in Greifswald aus dem Rücken geholt.“

Der ukrainische Soldat Anatoly Kaliman (23) wurde am 15. Tag des russischen Angriffskrieges durch eine Granate schwer verletzt. Dieser Splitter drang durch die Hüfte bis an die Wirbelsäule vor. Anatoly wurde mehrfach in Greifswald operiert und wartet nun auf eine Prothese. © Quelle: Stefan Sauer

Er sagt: „Russland hat mir mein normales Leben genommen.“ Von den etwa 100 Kameraden in seiner Einheit seien die meisten tot. „Die, die noch unverletzt sind, kann ich an einer Hand abzählen.“ Russland gegenüber empfindet er eine große Wut, weil dieser Angriffskrieg ihm all seine Hoffnungen auf eine unbeschwerte Zukunft genommen habe.

Ein Gefühl, als wäre man mitten drin im Krieg

900 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze. Und doch ist der Krieg so nah. In den maximalversorgenden Kliniken in Greifswald, Rostock, Schwerin und Neubrandenburg wurden bislang 33 Ukrainer behandelt, davon 29 Soldaten, die schwere Schuss-, Minen- oder Brandverletzungen erlitten. Zwei Soldaten sowie zwei Zivilistinnen wurden wegen Krebs behandelt, so Jörg Allrich, Leiter der zentralen Koordinierungsstelle für Intensivpatienten (ZKS) in Schwerin.

Die ZKS verteilt die Verletzten auf die Krankenhäuser in MV. „Wenn die Transportmaschinen mit den Verletzten in Hamburg landen, rückt der Krieg ganz nahe an uns heran“, sagt er. Unvergessen für Allrich: der erste Evakuierungsflug nach Hamburg im Frühjahr letzten Jahres. Ein junges Mädchen, dem beide Beine abgerissen worden waren, wird aus dem Flugzeug gerollt. Ihre Hände umklammern ein Kuscheltier. „Da hat man das Gefühl, dass man mittendrin im Krieg ist“, so der Mediziner.

Zurück ins Militär und endlich die Frau wieder küssen

„Noch im März und April vergangenen Jahres war die Bundesregierung davon ausgegangen, dass pro Tag etwa 1000 Kriegsverletzte aus der Ukraine nach Deutschland kommen werden“, so der Greifswalder Klinikprofessor Axel Ekkernkamp, der auch im Wehrmedizinischen Beirat das Bundesverteidigungsministerium berät. Dazu wurden 700 Kliniken deutschlandweit alarmiert, die sich im Trauma-Netzwerk zusammengeschlossen hatten.

Ukrainische Ärzte hätten aber deutlich gemacht, dass sie die Soldaten gern im Westen ihres eigenen Landes behandeln wollen, wo die Infrastruktur noch größtenteils intakt sei, sagt der Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. Sollte sich der Krieg weiter in den Westen der Ukraine verlagern, sei aber davon auszugehen, dass mehr Soldaten in Deutschland behandelt werden müssen, so Ekkernkamp.

Die Greifswalder Ärzte wollen Tolik im April eine Hüftprothese einsetzen und seinen Fuß und Ellbogen wiederherstellen. Wenn Tolik wieder laufen kann, will er zurück ins Militär. Vor allem will er seine Frau küssen, die er das letzte Mal im Mai 2022 umarmte, bevor er zur Weiterbehandlung nach Polen und von dort nach Deutschland gebracht wurde.

„Wir müssen Russland besiegen“, sagt Tolik. An der Front werde es für ihn wahrscheinlich keine Verwendung mehr geben, aber – so hofft er – vielleicht in einer Ausbildungseinheit für junge Soldaten.