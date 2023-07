﻿Umstrittene Aussagen von Friedrich Merz: CDU in MV stimmt regelmäßig für AfD-Anträge

Rostock/Stralsund. Soll die CDU auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten oder gilt auch hier weiter die Brandmauer? Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz sorgen für Aufregung in der Union. In MV schließt Landesparteichef Franz-Robert Liskow Kooperationen mit der Rechtsaußen-Partei grundsätzlich aus. Dass CDU und andere Parteien für Anträge der AfD stimmen, ist in Kommunalparlamenten in MV allerdings längst Alltag.

„Wir können diese 15 bis 20 Prozent der Stimmen, für die die AfD steht, nicht ausgrenzen, das halte ich für gefährlich“, sagt Axel Wiechmann, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landkreis Rostock. Dass seine Fraktion für einen AfD-Antrag stimmt, komme vor. Zuletzt war das bei einer Abstimmung über den Umgang mit Stasi-Mitgliedschaften von Kreistagsmitgliedern der Fall. Eine völlige Ausgrenzung würde die Radikalisierung der AfD vorantreiben. Kooperationen und Koalitionen schließt Wiechmann allerdings aus.

AfD-Erfolg mit Anti-Gender-Kampagne in Stralsund

Für Aufsehen sorgte im Frühjahr die Stralsunder AfD mit einem „Gender-Verbot“ für die Verwaltung, das mithilfe von Stimmen der CDU/FDP-Fraktion und des Wählerbündnisses „Bürger für Stralsund“ beschlossen wurde. „Eine wie auch immer ideologisch begründete prinzipielle Ablehnung sinnvoller Anträge und Vorschläge halte ich auf kommunaler Ebene nicht für zielführend“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Ronald Zabel (CDU). Ergebnis in der Bürgerschaft: AfD-Anträge zur Beseitigung von Dreckecken und Gefahrenquellen auf Spielplätzen wurden in der Vergangenheit meist ohne große Debatten mit der Mehrheit des konservativen Lagers angenommen.

„Eine Zusammenarbeit von AfD und CDU findet doch bereits statt“, sagt AfD-Landeschef Leif-Erik Holm und verweist auf „unsere erfolgreiche Anti-Gender-Kampagne“ in Stralsund.

In Greifswald will CDU-Fraktionschef Axel Hochschild „nützliche Beschlussvorlagen“ etwa zu Infrastruktur und Kitas, nicht allein deshalb ablehnen, „weil sie von der AfD vorgeschlagen werden“. Hochheim hält auch in Greifswald einen Vorstoß „gegen das unsinnige Gendern im Rathaus“ nach der Kommunalwahl 2024 „mit einer bürgerlichen Mehrheit für gemeinsam erreichbar“.

CDU-Landeschef: Keine gemeinsamen Anträge mit AfD

Der aus Greifswald stammende CDU-Landesparteischef Liskow spricht sich zwar für „Flexibilität“ aus, wenn AfD-Vertreter wie jetzt in Thüringen in Ämter gewählt werden sollte. Allerdings seien gemeinsame Anträge „und ähnliche Formen der Zusammenarbeit jedoch zu vermeiden“. Mehr anzeigen

„In Rostock stellt sich diese Frage nicht“, sagt Daniel Peters, CDU-Kreisvorsitzender in der Hansestadt. Die AfD in der Bürgerschaft habe sich selbst „komplett zerlegt“ und sei derzeit so gut wie handlungsunfähig. Eine Zusammenarbeit komme grundsätzlich nicht infrage, sagt Peters. „Dazu gibt es Parteitagsbeschlüsse.“

Er glaubt, Merz werde missverstanden. Der Parteichef habe Zusammenarbeit mit gewählten AfD-Amtsträgern wie dem neuen Landrat im thüringischen Sonneberg gemeint. Dort könnten Kooperation erforderlich sein. Peters: „Oder soll der CDU-Bürgermeister nicht ans Telefon gehen, wenn der Landrat von der AfD anruft?“

Philipp Amthor spricht von „Wortklauberei“

Philipp Amthor, Kreisvorsitzender in Vorpommern-Greifswald, wundert sich über die Debatte und spricht von „Wortklauberei“. Merz war „zu keinem Zeitpunkt so zu verstehen, dass er eine kommunale Zusammenarbeit von CDU und AfD befürworten würde“, sagte Amthor der OZ.

„Ich erwarte, dass die CDU im Land Mecklenburg-Vorpommern und in den Landkreisen, Städten und Gemeinden sich klarer von der AfD distanziert“, fordert dagegen Thomas Beyer, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in MV und Bürgermeister in Wismar. Merz stelle mit seinen Äußerungen zur Zusammenarbeit mit einer „völkisch denkenden und rassistischen Partei“ Beschlüsse der Union in Frage.

Linke: Merz lässt Brandmauer nach rechts bröckeln

Jeannine Rösler, Fraktionschefin der Linken im Landtag, wirft Merz vor, „mit Gedankenspielen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene“ Grenzen zu überschreiten und die Brandmauer nach rechts massiv bröckeln zu lassen.

Merz teilte am Montag per Twitter mit, es werde „auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben“. Tags zuvor hatte er einem Interview mit Verweis auf die Wahl eines AfD-Landrats in Thüringen gesagt, es müsse „in Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet“.

