﻿Unbekannte lösen Radmuttern an mehreren Rettungswagen in MV: Schlimme Folgen in Kauf genommen

Vier Fälle in drei Wochen: Unbekannte Täter haben an mehreren Rettungswagen in MV die Radmuttern gelockert. Dass infolge der Sabotagen bislang niemand zu Schaden gekommen ist, sei nur der Aufmerksamkeit der Sanitäter zu verdanken, findet OZ-Reporterin Susanne Gidzinski.

