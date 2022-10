﻿Neuer Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin Rostock: „Wir sind an einer Grenze angelangt“

Dr. Christiane Stehle ist seit gut einer Woche neuer Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin Rostock. Die Ärztin und Klinikmanagerin tritt in schwierigen Zeiten an: Im Interview erklärt sie unter anderem, wie sie die massiven Probleme der Uni-Kinderklinik angehen will und welche Sorgen für die Uni-Medizin derzeit am größten sind.

Rostock. Die Universitätsmedizin Rostock (UMR) hat seit Monatsbeginn einen neuen Ärztlichen Vorstand: Dr. Christiane Stehle. Die Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin ist Rostockerin. Sie besitzt sowohl langjährige Erfahrung im klinischen Bereich als auch im Management von Gesundheitseinrichtungen, zum Beispiel in Niedersachsen sowie in Schleswig-Holstein. Die 60-jährige Medizinerin übernimmt den Vorstandsposten an der größten medizinischen Einrichtung des Landes in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und ist damit eine von vier Vorständen der Uni-Medizin.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihr über die Dauerbaustelle UMR, Spardruck, Querelen um ihren Vorgänger, die Neuordnung des Gesundheitswesens sowie die Energiesicherheit im Winter.

Wie ist es für Sie, wieder in Ihrer Geburtsstadt tätig zu sein?

Dr. Christiane Stehle: Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Und obwohl ich erst einige Tage im Amt bin, spüre ich die besondere Verbundenheit vieler Mitarbeiter mit der UMR und der Hansestadt. Diese Identifikation stellt schon etwas Besonderes dar und habe ich in dieser Form selten erlebt.

Sie sind Seglerin und waren aktive Schwimmerin. Haben Sie Lieblingsplätze an der Ostsee?

Ich liebe besonders die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. In Ahrenshoop verbringen mein Mann und ich seit vielen Jahren unseren Urlaub. Und ich habe den gebürtigen Hamburger davon überzeugen können, dass es einer der schönsten Plätze auf der Welt ist.

Vor wenigen Tagen heuerten Sie offiziell auf der Kommandobrücke der UMR an. Eine Herkulesaufgabe. Denn die Uni-Medizin gleicht seit Jahren einer Dauerbaustelle. Wie wollen Sie den Kurs des „Tankers“ ausrichten?

Das Gesundheitswesen in Deutschland wird so, wie es gegenwärtig aufgestellt ist, nicht zukunftsfähig sein. Das betrifft die gesamte Versorgungsstruktur als auch die einzelnen Krankenhäuser. Es ist also kein spezielles Problem der UMR.

Welche Schwerpunktthemen setzen Sie?

Für mich gibt es zwei: Die vorhandenen Ressourcen, also den sich verschärfenden Fachkräftemangel. Es muss uns gelingen, nicht nur neue Mitarbeiter zu finden, sondern auch die vorhandenen an Bord zu halten. Der Aus- und Weiterbildung kommt dabei entscheidende Bedeutung zu. Zudem stellt sich das Generationsthema: Die jungen Leute können sich heutzutage aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Deshalb müssen wir als Arbeitgeber sehr attraktiv sein, insbesondere was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft.

Ihr Vorgänger, Prof. Christian Schmidt, der als knallharter Sanierer galt, erzielte einige Jahre überraschend hohe Gewinne. Dann häuften sich die Verluste. Bereits am 4. Juli 2018 hieß es in der OZ „Krank gespart. Ärzte am Limit, Pflegenotstand, verärgerte Patienten...“ Der Streit eskalierte. Schmidt erhielt 2021 eine Millionen-Abfindung. Auch der damalige Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) wurde mit einer hohen Abfindung in die Wüste geschickt. Wird statt Gewinnmaximierung künftig das Patientenwohl Priorität genießen?

Das Patientenwohl steht klar im Mittelpunkt. Gleichzeitig haben wir eine wirtschaftliche Verantwortung. Steigende Personal- und Energiekosten bereiten uns gerade die größten Sorgen. Bis zu 70 Prozent der Kliniken bundesweit schreiben keine schwarzen Zahlen mehr. Die Schere zwischen Kosten und Leistungen klafft immer weiter auseinander.

Das pauschalierte Abrechnungsverfahren ist nicht mehr zeitgemäß?

Wir sind an einer Grenze angelangt. Die Kosten, die auf uns zukommen, können wir mit unseren Leistungen nicht mehr decken. Zumal in der Pandemie viele Patienten den Gang zur Klinik gescheut haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Finanzierungssätze ständig zwei Jahre der Realität hinterherhinken.

In der Diskussion sind neue Versorgungsstrukturen. Wie sollen diese aussehen?

Es wird zu klären sein, was künftig tatsächlich stationär und was ambulant geleistet werden kann. Gerade auch im ländlichen Bereich sind neue Versorgungsstrukturen unabdingbar. Dabei könnte beispielsweise das bereits zu DDR-Zeiten erprobte Poliklinik-Prinzip neu belebt werden. Natürlich müssen wir auch für die hoch spezialisierte Uni-Medizin neu definieren, was neben Forschung und Lehre in der Patientenversorgung möglich ist.

Die Uni-Kinderklinik ist seit Jahren in bedrohlicher Schieflage. Am 1. Oktober verließen weitere Mediziner die Einrichtung – darunter die Chefin, Prof. Astrid Bertsche. Kann die Kinderklinik ihren Versorgungsauftrag noch erfüllen?

Alle Kinderkliniken haben riesige Probleme. Sie bieten hoch spezialisierte Leistungen an, werden aber nicht ausreichend vergütet. Verlegungen von kleinen Patienten in andere Einrichtungen sind bundesweit üblich. An der UMR ist die Situation jedoch derzeit unglaublich schwierig. Unsere Mitarbeiter machen einen hervorragenden Job. Wir prüfen jetzt Kooperationsmöglichkeiten mit der Uni-Medizin Greifswald und einen verstärkten Austausch mit den niedergelassenen Kollegen.

Der Streit mit dem Südstadtklinikum Rostock über ein Eltern-Kind-Zentrum währt seit mehr als zehn Jahren. In anderen Bundesländern existieren derartige Zentren schon lange. Seitens der Stadt Rostock gibt es den Vorschlag, ein komplett neues Krankenhaus am Südring zu errichten. Wie beurteilen Sie diese Überlegung?

In diese Thematik arbeite ich mich gerade ein. Wichtig ist es, die Kleinen optimal zu versorgen. Wir werden nicht umhinkommen, aufeinander zuzugehen und damit die Frage zu beantworten, was das Beste für die Kinder und die Eltern sein wird.

Die strukturellen Defizite der UMR mit ihren über das Stadtgebiet verteilten Standorten sind bekannt.

Wir arbeiten an einer Zentralisierung der Standorte. Im gut 185 Millionen Euro teuren Neubau „Universitäres Notfallzentrum“ in der Schillingallee ist dies schon gelungen. Hier sind die Akutmedizin, Unfallaufnahme und in Kürze die Neurologie vereint.

Das angrenzende Gebäude der Inneren Medizin wird von Mitarbeitern aufgrund seiner baulichen Mängel oft als „Museum“ bezeichnet. Im Juni 2019 stürzten in zwei Zimmern Deckenteile herunter. Seitdem ist der Altbau – bei laufendem Klinikbetrieb – eine Dauerbaustelle. Das betrifft unter anderem die Urologie, Nephrologie und Kardiologie. Wann haben die laufenden Sanierungsarbeiten endlich ein Ende?

Unsere Patienten müssen versorgt werden, wenn auch die Rahmenbedingungen unschön sind. Klar ist, die Neubauten müssen vorangetrieben werden. Andererseits existiert ein großer Investitionsstau in Sachen Campus Schillingallee.

Das Problem der Energieversorgung an den UMR-Standorten droht in diesen Wochen und Monaten akut zu werden. Ist die Strom- und Wärmeversorgung für den Winter gesichert?

Wir sind bestmöglich abgesichert. Das entbindet uns natürlich nicht von Energiesparmaßnahmen. Zudem hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zugesichert, dass die Kliniken versorgt und finanziell entlastet werden. Denn die aktuell anfallenden Kosten können wir nicht stemmen.

