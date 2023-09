Verkehr, Polizei-Meldungen, Veranstaltungen

Stralsund-News: Erste Kraniche sind da – dazu Vortrag in Duvendiek

Was gibt es Neues in Stralsund und Umgebung? Die ersten Kraniche locken auch schon die ersten Kranich-Touristen an. Zur Einstimmung auf das Naturschauspiel sind sie herzlich ins Naturcamp Duvendiek eingeladen.